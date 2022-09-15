"Сирена": президентский фонд выделил ₽625 млн на пропаганду войны

После российского вторжения в Украину Президентский фонд культурных инициатив выделил 625 миллионов рублей на проекты, прямо или косвенно пропагандирующие войну. Об этом говорится в расследовании созданного соратниками Алексея Навального издания "Сирена".

В конце марта председатель координационного комитета фонда, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что на поддержку культурных проектов и деятелей культуры, которые стали объектами санкционного давления зарубежных стран за свой "патриотизм и преданность стране", будет выделено около одного миллиарда рублей.

Эти деньги, как подсчитала "Сирена" на основе опубликованных отчетов фонда, распределили между 172 проектами весной и летом 2022 года на трех конкурсах.

Как утверждает издание, самые крупные гранты получили проекты с прямой пропагандой войны в Украине, в том числе с использованием официальных символов поддержки российского вторжения — букв Z и V.

Главным грантополучателем стал АНО "Экспертный институт социальных исследований", связанный, как пишет "Сирена" с Сергеем Кириенко. Организация получила 100 миллионов на марафон "ZaРоссию".

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что концертная программа "Za Россию", прошедшая в регионах страны и аннексированном Крыму в апреле – начале мая, обошлась российскому бюджету почти в 100 миллионов рублей. Это самый дорогой государственный контракт, заключённый когда-либо в России на оплату музыкальных выступлений.

Среди других получателей крупных грантов: всероссийский тур в поддержку внутреннего туризма "Хороша родная" - почти 62 миллиона рублей; ледовое шоу "Союз чемпионов" Евгения Плющенко - более 50 миллионов рублей. На гастроли театра Олега Табакова в Херсонесе в аннексированном Крыму со спектаклем "Матросская тишина" был выделен грант в 49 миллионов рублей, на патриотический концертный тур "Zа ВМФ" - 42 миллиона рублей, пишет "Сирена". По данным авторов расследования, участники и организаторы этих акций хормейстер Михаил Турецкий, художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков и семья певца Дениса Майданова также оказались среди крупнейших получателей грантов президентского фонда.

Крупные гранты — в общей сложности более 76 миллионов рублей — получили проекты, связанные с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым), утверждает издание. Речь идет о фестивалях в Псковской области, а также о выставках в исторических парках "Россия — моя история". Ранее о финансировании государством связанного с митрополитом Тихоном проекта исторических парков писали "Важные истории".

Кроме того, как обнаружило издание, фонд выделил почти 19 миллионов рублей на пропагандистскую программу Дмитрия Пучкова «Вечерний излучатель», которая выходит во "ВКонтакте" и Рутуб. В заявке на грант говорится, что передача "служит продвижению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, формированию патриотичного взгляда на происходящие события".