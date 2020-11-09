Первой федеральной территорией станет поселок Сириус в Сочи

9 ноября в Госдуму внесут законопроект, описывающий статус федеральных территорий (ФТ), которые могут быть созданы в России согласно принятому в 2020 году пакету поправок к Конституции. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В законопроекте, по данным издания, говорится о создании первой федеральной территории (ФТ) в посёлке городского типа Сириус в Имеретинской низменности в Сочи, где проходила Олимпиада 2014 года. Основой нового территориального образования будет детский центр "Сириус", созданный шесть лет назад по инициативе Владимира Путина.

По данным "Коммерсанта", федеральная территория имеет особое устройство власти: часть региональных, а также муниципальные и часть федеральных полномочий будут осуществляться новым органом власти. Часть этого органа власти будет назначена президентом, другая - избираться населением федеральной территории. Издание сообщает, что федеральная территория "Сириус" будет иметь отдельный от Краснодарского края бюджет. Кроме того, в её управление передадут олимпийские объекты.

Посёлок городского типа Сириус расположен на территории 1400 гектар в Краснодарском крае, в нем проживают более 12 тысяч человек. Ожидается, что в будущем численность населения вырастет до 30-40 тысяч.