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Первой федеральной территорией станет поселок Сириус в Сочи

Президент Путин посетил образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи (архивное фото)

9 ноября в Госдуму внесут законопроект, описывающий статус федеральных территорий (ФТ), которые могут быть созданы в России согласно принятому в 2020 году пакету поправок к Конституции. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В законопроекте, по данным издания, говорится о создании первой федеральной территории (ФТ) в посёлке городского типа Сириус в Имеретинской низменности в Сочи, где проходила Олимпиада 2014 года. Основой нового территориального образования будет детский центр "Сириус", созданный шесть лет назад по инициативе Владимира Путина.

По данным "Коммерсанта", федеральная территория имеет особое устройство власти: часть региональных, а также муниципальные и часть федеральных полномочий будут осуществляться новым органом власти. Часть этого органа власти будет назначена президентом, другая - избираться населением федеральной территории. Издание сообщает, что федеральная территория "Сириус" будет иметь отдельный от Краснодарского края бюджет. Кроме того, в её управление передадут олимпийские объекты.

Посёлок городского типа Сириус расположен на территории 1400 гектар в Краснодарском крае, в нем проживают более 12 тысяч человек. Ожидается, что в будущем численность населения вырастет до 30-40 тысяч.

  • Образовательный центр "Сириус" в Сочи был учрежден фондом "Талант и успех" в 2014 году по инициативе президента России. Среди учредителей фонда "Талант и успех" – виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки и друг Владимира Путина Сергей Ролдугин.
  • Имя Ролдугина упоминается в расследовании международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP). Там утверждают, что один из некогда крупнейших российских инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме, посредством которой были "отмыты" около 9 миллиардов долларов, и Ролдугин был одним из тех, кто использовал эту схему, раскрытую юристом Сергеем Магнитским, впоследствии умершим в московском СИЗО .
  • Музыкант фигурировал и в другом расследовании OCCRP – так называемом "Панамском досье", в котором утверждалось, что через офшоры на имя Ролдугина прошли около 2 миллиардов долларов.
  • Журналисты называли Ролдугина одним из "кошельков" Владимира Путина. Сам президент России называл музыканта своим другом и утверждал, что почти все заработанные деньги Ролдугин потратил на приобретение музыкальных инструментов для российских госучреждений.

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