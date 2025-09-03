"Система": "Билайн" испытывает новую систему фильтрации трафика

Российский телеком-оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") начинает испытания усовершенствованной технологии DPI – "глубокого анализа трафика". Описание проекта опубликовано на одной из торговых площадок. Его реализация рассчитана на 2026-2030 годы, сообщает расследовательский проект "Система".

Операторы в России уже использует технологию DPI, которую устанавливает государство, однако сейчас "Билайн" ищет поставщика для продвинутой версии. Ключевое требование к поставщику – "обеспечивать фильтрацию трафика, включая зашифрованный трафик HTTPS", в соответствии с законодательством и рекомендациями Роскомнадзора.



Технология DPI позволяет блокировать не только сайты целиком, но и отдельные сервисы внутри приложений. Например, именно способность DPI заглядывать внутрь трафика делает возможной недавнюю блокировку голосовых звонков в мессенджерах, когда сами мессенджеры продолжают работать. В требованиях к новой системе "Билайна" прямо указана необходимость идентифицировать звонки WhatsApp и Telegram.

Новая система, в частности, должна позволять оператору выявлять и потенциально блокировать тех, кто помогает обойти цензуру, в частности VPN-сервисы и анонимайзеры (OpenVPN, Tor, ProtonVPN и другие). Система также должна будет распознавать трафик популярных игр, включая Call of Duty, Counter-Strike, Genshin Impact, World of Tanks, World of Warcraft, Minecraft и Roblox. Это создает рычаг, позволяющий цензору блокировать или замедлять трафик этих игр, не затрагивая другие. Под контроль попадает трафик Telegram, WhatsApp, Viber, Signal и Discord, включая голосовые вызовы. В техзадании упоминаются также соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и другие популярные платформы.



Главная же новелла проекта заключается в требовании идентификации трафика по тематическим категориям. В требованиях прямо указаны такие категории, как "взрослый контент", "сайты знакомств", "религиозные сайты" и даже "сайты политических организаций". Как именно были выбраны эти категории для мониторинга, остается неизвестным – в "Билайне" не ответили на запрос "Системы".



