Третья эпоха путинизма

Вышел в свет доклад фонда «Либеральная миссия» «Новая реальность: Кремль и Голем». Авторы исследования, в частности, делают вывод, что очищенный от аномальных голосов (фальсификаций) результат «Единой России» не превышает 32 % при крайне низкой явке; в то же время реальный результат КПРФ составил 25 %; она на самом деле уже обгоняет «Единую Россию» не менее, чем в четверти регионов.
Что говорят итоги выборов о социально-политической ситуации в России. Почему замеры демонстрируют рост спроса на нового лидера — фигуру «народного заступника», своего рода «народного Навального»? Что принципиально меняется в российской политике?
Обсуждаем с соавторами исследования Кириллом Роговым и Александром Кыневым.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Программа «Лицом к событию» в эфире 22 ноября в 19:05
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