Третья эпоха путинизма

Вышел в свет доклад фонда «Либеральная миссия» «Новая реальность: Кремль и Голем». Авторы исследования, в частности, делают вывод, что очищенный от аномальных голосов (фальсификаций) результат «Единой России» не превышает 32 % при крайне низкой явке; в то же время реальный результат КПРФ составил 25 %; она на самом деле уже обгоняет «Единую Россию» не менее, чем в четверти регионов.

Что говорят итоги выборов о социально-политической ситуации в России. Почему замеры демонстрируют рост спроса на нового лидера — фигуру «народного заступника», своего рода «народного Навального»? Что принципиально меняется в российской политике?

Обсуждаем с соавторами исследования Кириллом Роговым и Александром Кыневым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа «Лицом к событию» в эфире 22 ноября в 19:05