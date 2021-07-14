СК Беларуси: арестованный в Минске россиянин признал вину

Арестованный в Минске россиянин Егор Дудников признал вину в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Следственного комитета Беларуси, которое журналистам передала мать Дудникова Юлия.

Суд отказал россиянину в переводе под домашний арест. Следственный комитет считает, что Дудников может скрыться и воспрепятствовать расследованию. Ранее адвокат россиянина сообщил, что его подзащитному продлили срок нахождения под стражей до 6 августа. Государственный белорусский телеканал ОНТ 13 июля опубликовал видеозапись, на которой Дудников заявляет, что сотрудничает со следствием. По версии следствия, россиянин администрировал запрещённый в стране оппозиционный телеграм-канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси".

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