СК Беларуси: арестованный в Минске россиянин признал вину

Арестованный в Минске россиянин Егор Дудников признал вину в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Следственного комитета Беларуси, которое журналистам передала мать Дудникова Юлия.
Суд отказал россиянину в переводе под домашний арест. Следственный комитет считает, что Дудников может скрыться и воспрепятствовать расследованию. Ранее адвокат россиянина сообщил, что его подзащитному продлили срок нахождения под стражей до 6 августа. Государственный белорусский телеканал ОНТ 13 июля опубликовал видеозапись, на которой Дудников заявляет, что сотрудничает со следствием. По версии следствия, россиянин администрировал запрещённый в стране оппозиционный телеграм-канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси".
- 20-летний Егор Дудников был задержан в Минске в 5 мая, однако об этом стало известно только 29 мая. Его поместили на два месяца под стражу. По сведениям правозащитников, выбранного Дудниковым адвоката к нему не допустили.
- По словам матери россиянина, примерно год назад он переехал в Минск, где живёт его подруга. Дудников занимался озвучиванием анимационных фильмов, компьютерных игр и рекламных роликов. В протестах в Беларуси, по словам его близких, он не участвовал. Обвинение основано на том, что россиянин озвучил несколько роликов для противников Александра Лукашенко.
- Дудников содержится в том же СИЗО КГБ Беларуси, что и ещё одна россиянка Софья Сапега и задержанный вместе с ней после вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич.
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