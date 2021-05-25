Летевшую вместе с Протасевичем россиянку задержали на 72 часа

Россиянка София Сапега, летевшая рейсом Ryanair вместе с задержанным в Минске журналистом Романом Протасевичем, подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси. Они были совершены с августа по сентябрь 2020 года, сообщил 25 мая МИД России.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Сапега задержана на 72 часа, по истечении которых будет решаться вопрос о мере пресечения. Захарова добавила, что российская сторона ожидает разрешения на консульскую встречу с задержанной в самое ближайшее время.

Также во вторник Захарова написала в Фейсбуке, что кроме Софии Сапеги другие граждане России борт компании Ryanair после вынужденной посадки в Минске не покидали. "Выяснила. Кроме россиянки Сапеги…вышли граждане Белоруссии и Греции", - написала Мария Захарова. Ранее в ряде СМИ были сообщения, что в Минске самолёт покинули ещё четверо россиян, которые затем не продолжили полёт.

Белорусская служба Радио Свобода передаёт, что адвокату не удалось встретиться с Софией Сапегой - студенткой Вильнюсского европейского гуманитарного университета, подругой Протасевича. Сообщалось, что она помещена в минское СИЗО на улице Окрестина.

Лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в Минске – из-за угрозы минирования борта. Об угрозе экипажу сообщили белорусские авиадиспетчеры. Пилотам рекомендовали сесть в аэропорту белорусской столицы, хотя до границы с Литвой, судя по данным ресурса Flight Radar, оставалось совсем немного. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. По информации белорусских государственных медиа, приказ о нём отдал лично Александр Лукашенко.

После экстренной посадки был задержан находившийся в самолёте белорусский оппозиционной блогер Роман Протасевич. Он один из создателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA, который подробно писал об акциях противников Лукашенко. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве. Он покинул Беларусь некоторое время назад по соображениям безопасности. Власти объявили Протасевича в международный розыск. На родине он внесён в список лиц, участвующих в террористической деятельности.

Поздно вечером 24 мая официальные белорусские телеканалы обнародовали видеозапись заявления Романа Протасевича. На видео он говорит, что здоров, находится в одном из следственных изоляторов Минска, и что с ним обращаются "корректно". Также, по словам блогера, он даёт признательные показания по обвинениям в организации массовых беспорядков.

Мать журналиста Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. "По убеждению мамы, это признание совершенно неестественное, он так себя не ведёт", - сказал Адоменас, которого цитирует "Интерфакс".

Инцидент с самолётом Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича вызвал резкую реакцию западных стран. ЕС и США потребовали его немедленно освободить, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием. В Брюсселе инцидент охарактеризовали как захват пассажирского самолёта и призвали Международную организацию гражданской авиации провести незамедлительное расследование.

Лидеры государств ЕС вечером в понедельник пришли к взаимному согласию о пакете новых санкций против Беларуси. В частности, вводится запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех 27 стран-членов европейского блока.