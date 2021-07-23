СК и СПбГУ составят методичку о том, как отвращать молодёжь от протестов

Следственный комитет России в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом планирует разработать рекомендации "по формированию у молодёжи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях". Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

По его словам, в январе нынешнего года Следственный комитет обратился к СПбГУ с просьбой провести социологическое исследование, "направленное на выявление причин участия подростков в незаконных акциях". По итогам этого исследования, как утверждается, эксперты подготовят рекомендации о том, как убедить молодёжь "сознательно отказываться" от участия в митингах.

Именно в январе 2021 года в Москве, Петербурге и десятках других городов России прошли акции сторонников арестованного оппозиционера Алексея Навального. По оценкам, речь шла о самых крупных несогласованных акциях протеста за последние годы. Более 10 тысяч их участников были задержаны, десятки впоследствии привлечены к ответственности по множеству уголовных дел.

Стремясь противодействовать этим акциям, власти обвинили их организаторов в сознательном вовлечении в протесты несовершеннолетних - хотя, по опросам и по числу задержанных участников акций, доля лиц младше 18 лет не превышала нескольких процентов от вышедших на улицы. Известны также случаи взысканий, наложенных на участвовавших в акциях протеста студентов, вплоть до отчисления.