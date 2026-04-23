СК отпустил топ-менеджеров "Эксмо" после допроса

Следственный комитет России отпустил топ-менеджеров издательства "Эксмо" после допроса под обязательство о явке, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Они должны будут вернуться на допрос 24 апреля.

"У них все еще нет статуса", – заявили в СК.

21 апреля в "Эксмо" прошли обыски по делу об организации деятельности экстремистской организации – оно связано с публикацией издательством литературы с ЛГБТ-тематикой, которую власти характеризуют как экстремистскую. После обыска четыре сотрудника "Эксмо" были задержаны для допроса, среди них гендиректор Евгений Капьев.

Впоследствии в "Эксмо" заявили, что допрос Капьева связан с распространением книг издательства Popcorn Books, которое прекратило работу в январе 2026 года. По данным ТАСС, показания на топ-менеджеров "Эксмо" дали бывшие сотрудники Popcorn Books, а бывший директор организации Дмитрий Протопопов заключил сделку со следствием.

В мае 2025 года десять книг Popcorn Books стали основанием для первого в России дела об "ЛГБТ-экстремизме", возбужденного в отношении книгоиздателей. Нескольких человек отправили под домашний арест по обвинениям в организации деятельности экстремистской организации, участии в ней и вовлечении в ее деятельность.

Popcorn Books специализировалось на литературе формата young adult ("молодые взрослые"). В 2021 году издательство выпустило роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой "Лето в пионерском галстуке", ставший одной из самых обсуждаемых книг в России последних лет.

В августе 2023 года контроль над издательством перешел к "Эксмо".