"Власть боится книжек". С чем связаны обыски в издательстве "Эксмо"

Генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева и ещё троих сотрудников, задержанных во вторник в Москве, допрашивают по уголовному делу об экстремизме, которое было возбуждено в мае 2025 года. Об этом сообщили в издательство "Эксмо" и пояснили, что дело касалось нескольких наименований книг с признаками "ЛГБТ-пропаганды", выпущенных издательством Popcorn Books до его присоединения к "Эксмо".

В издательстве говорят, что "несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия Popcorn Books". В этом и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес его бывших сотрудников. Там отметили, что после вступления в силу закона о запрете пропаганды "нетрадиционных отношений" Евгений Капьев выпустил приказы и регламенты, регулирующие издательскую политику.

В "Эксмо" назвали ложной информацию об иностранном финансировании издательства, отметив, что его бенефициарами являются российские физические лица, в том числе президент и контролирующий акционер издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. Там также подчеркнули, что никаких следственных действий и изьятий книг в офисе издательства на улице Зорге в Москве 21 апреля не проводилось.

Об обысках в "Эксмо" 21 апреля сообщили российские СМИ. Телекомпания РЕН ТВ утверждает, что менеджеры издательства разработали "схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних". В частности, речь может идти о романе "Лето в пионерском галстуке". В 2021 году его выпустило издательство Popcorn Books, которое позднее перешло под контроль "Эксмо".

Роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, посвященный гомосексуальным отношениям, был запрещён в России, а его авторов признали "иностранными агентами". В мае 2025 года по делу о так называемой пропаганде ЛГБТ были задержаны трое сотрудников издательств, связанных с "Эксмо", в том числе Popcorn Books и Individuum. Подозреваемым предъявили обвинения по делу об организации деятельности экстремистской организации, которой ранее признали несуществующее "международное движение ЛГБТ".

"Эксмо" – крупнейшая российская книгоиздательская и торговая компания, её валовая прибыль в 2024 году достигла 8,22 млрд рублей. В 2025 году суммарная выручка издательства увеличилась более чем на 18% – с учётом продаж бумажных и цифровых книг, а также стороннего ассортимента. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" ранее рассказывал гендиректор Евгений Капьев. По его словам, "Эксмо" начало "напрямую работать с зарубежными сервисами, расширяя присутствие на мировых площадках".



О причинах обысков и новых задержаний в издательстве "Эксмо" Радио Свобода рассказал главный редактор независимого издательства Vidim Books Александр Гаврилов:

– Официальная версия такова, что Евгений Капьев, будучи генеральным директором издательства "Эксмо", создал схему распространения в России ЛГБТ-литературы. Как мы помним, издательство Popcorn Books выпустило роман "Лето в пионерском галстуке", после чего на них начали оказывать огромное силовое давление. В этом принимал активное участие и известный пропагандист Захар Прилепин. После этого издательство Popcorn Books купил холдинг "Эксмо-АСТ", и Popcorn Books вошёл в состав "Эксмо". Но выпускать эту книжку в России было по-прежнему невозможно. И тогда, как и в случае с множеством других книжек, кейсов и бизнес-задач, специально под книги Popcorn Books "Эксмо" создало издательство на территории единого таможенного пространства.

Там эти книги печатались и дальше продавались в Россию через торговые каналы холдинга "Эксмо-АСТ". У них есть свои собственные огромные торговые мощности. Это всё происходит из-за одной книги. Вообще, с начала войны "Эксмо" занимает довольно смелую позицию. С одной стороны, они выпускают всякую Z-погань, вроде книги Александра Проханова "Лемнер". С другой стороны, издают много смелых книжек, чётко дающих понять, что происходит сейчас внутри России. Но к ним пришли по идиотскому поводу в связи с давно не продающейся книгой "Лето в пионерском галстуке".

С формальной точки зрения причины обысков в издательстве "Эксмо" и задержания Евгения Капьева понятны. В то же время я абсолютно уверен, что это элемент запугивания и самого холдинга, который, по мнению властей, должен занять гораздо более сервильную и менее самостоятельную позицию, и всех остальных участников рынка. Власть старается сделать так, чтобы бизнес не искал обходные пути, перестал делать своё дело, смотрел в рот государству и по первому свистку бежал исполнять приказы сверху. Я вижу, что государство последовательно берёт заложников, и арест Евгения Капьева – серьёзный ход в этой шахматной партии, – уверен Александр Гаврилов.



Основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе полагает, что за обысками в издательстве "Эксмо" может стоять желание близких к власти структур отобрать приглянувшийся им успешный бизнес:

– Издательство "Эксмо" – это гигант, а в некоторых сферах бизнеса – почти монополист. Я думаю, что пришли не за генеральным директором, а за издательством в целом. Похоже, что это – отъём собственности, а не защита подрастающего поколения от "тлетворного влияния ЛГБТ". "Эксмо" – структура, которая зависела от своего основного акционера Олега Новикова, а не от каких-то условных ФСБшников или олигархов. Это лакомый кусок, потому что кому-то кажется, что, владея издательством, можно делать что-то идеологически верное, правильно воспитывать подрастающее поколение и так далее. Но это же не просто издательство, это ещё и типографии и книготорговая сеть. Поэтому со всех сторон "Эксмо" – привлекательный объект для отъёма и постановки под контроль. К сожалению, ничего хорошего это не принесёт.

На "Эксмо", конечно, злились другие издатели, потому что монополия – это всегда плохо. Другие издательства на его фоне казались очень небольшими, а "Эксмо" могло диктовать рынку свои условия и на что-то влиять напрямую. Но разделываться с ними таким образом неправильно. Другие издательства теперь начнут бояться ещё больше, а количество выпускаемых книг снизится. Сейчас издательства будут дуть на воду. Не дай бог в книге будет что-то, что сейчас не запрещено, а через месяц будет запрещено. А издание – дорогостоящий процесс: нужно вложиться, купить права, перевести, если это переводная книга, сверстать и откорректировать. Это довольно большие деньги, и штрафы тоже велики. Поэтому всё это – довольно тяжёлая история. Издательства будут думать, что к каждому могут прийти по любому поводу.

Если раньше книги были последними свободными СМИ, и там можно было печатать всё что угодно, то сейчас они в центре запретительных мероприятий, и это очень печально. Российская власть очень уважает писателей, и это проявляется в том, что она их чрезвычайно боится – назначает их иноагентами, экстремистами и террористами. Например, в России уничтожены тиражи книг "Спрингфилд" Сергея Давыдова и "Мышь" Ивана Филиппова, изданных в нашем издательстве. Власть боится книжек, и это говорит о её слабости. С книжками она борется, но ничего не получается. Например, все наши книги доступны в России.

Книжный рынок после начала войны в Украине очень страдает не только от цензуры и страха уголовного преследования, но и от повышения цен, роста налогов, снижения покупательских способностей населения. С другой стороны, публика сейчас активно читает книги, к примеру, снова в моде Джордж Оруэлл. Который год у "1984" рекордные тиражи. Люди ищут в книгах утешение и какие-то смыслы. Сейчас много читают о том, как жила нацистская Германия, и сравнивают с нынешней ситуацией в России. В каком-то смысле это тоже утешительное чтение, потому что нацистская Германия давно канула в Лету, и есть надежда, что этот режим, который настолько боится книг и писателей, тоже долго не протянет, – полагает издатель Георгий Урушадзе.



