СК: при взрыве на Крымском мосту погибли 3 человека

В результате взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли 3 человека. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным ведомства, предположительно, погибли пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела двух погибших: мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

Следователи также установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края. Сообщается, что по месту его жительства проходят следственные действия.

Ранее Mash утверждал, что автомобиль зарегистрирован на Бориса Юсубова из Краснодара. "По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на свое имя", – говорится в телеграм-канале.

Mash также опубликован видео с проверкой фуры, которая, как предполагается, взорвалась на Крымском мосту.

"Водитель грузовика, как рассказывают проверявшие его работники ГИБДД, был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы. В прицепе, предположительно, находилась паллетная пленка на поддонах. Он был полностью загружен. Автомобиль не загоняли на рентген", – пишет Mash.

Утром 8 октября на Крымском мосту в Керчи произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Мост частично обрушился.