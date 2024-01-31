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СК ужесточил обвинение для Олега Орлова, сопредседателя "Мемориала"

Олег Орлов
Олег Орлов

Повторное следствие по уголовному делу о дискредитации российской армии в отношении сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова установило, что обвиняемый действовал исходя из "идеологической вражды против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей", а также "ненависти в отношении социальной группы военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации".

В "Мемориале" со ссылкой на полученные материалы сообщили, что следствие пришло к таким выводам на основании экспертизы, которую провели в московском управлении МВД.

Новые мотивы не содержались в первоначальной версии обвинения и станут при повторном рассмотрении дела "отягчающими обстоятельствами".

  • В октябре 2023 года суд в Москве оштрафовал Олега Орлова на 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российской армии. Поводом для преследования правозащитника стала опубликованная им антивоенная статья под заголовком "Им хотелось фашизма. Они его получили".
  • После приговора прокуратура подала апелляцию, потребовав ужесточить наказание для Орлова и назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.
  • В декабре суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру.

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