СК ужесточил обвинение для Олега Орлова, сопредседателя "Мемориала"

Повторное следствие по уголовному делу о дискредитации российской армии в отношении сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова установило, что обвиняемый действовал исходя из "идеологической вражды против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей", а также "ненависти в отношении социальной группы военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации".

В "Мемориале" со ссылкой на полученные материалы сообщили, что следствие пришло к таким выводам на основании экспертизы, которую провели в московском управлении МВД.

Новые мотивы не содержались в первоначальной версии обвинения и станут при повторном рассмотрении дела "отягчающими обстоятельствами".