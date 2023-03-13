СК возбудил дело о халатности полиции из-за убийства школьницы

Следственный комитет по Московской области возбудил дело о халатности сотрудников полиции. Полиция, по мнению следствия, не реагировала на сообщения об угрозах несовершеннолетней. 16-летнюю школьницу угрожал убить её бывший поклонник. Родители девушки обращались в правоохранительные органы, но те не стали открывать дело. В итоге преследователь зарезал девятиклассницу.

16-летняя Екатерина была убита в Подольске 10 марта. По информации телеграм-канала Mash, убийцей оказался 18-летний москвич Михаил Баранов, с которым Екатерина ранее встречалась, но отношения закончились несколько месяцев назад. Он нанёс ей смертельные ножевые ранения.

Михаил Баранов был задержан, сейчас он находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве.