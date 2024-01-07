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СК возбудил уголовное дело из-за отключения отопления в Подольске

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту отключения отопления в Подольске. Там часть жилых домов и административных зданий остаётся без тепла и горячей воды уже более трёх суток. При этом в Подмосковье стоят двадцатиградусные морозы. Местные власти ввели режим локальной ЧС.

В сообщении Следственного комитета указано, что отключение произошло из-за прорыва теплотрасс. Сам прорыв, сказано в документе, случился "в результате неправильной эксплуатации котельной сотрудниками закрытого акционерного общества". Ведомство уточняет, что ведёт обыски в организации, обслуживающей котельную, и проводит допросы руководства.

Отключение теплоснабжения и горячей воды в подольском микрорайоне Климовск произошло 4 января. В некоторых домах пропало и электричество. 5 января в Климовске прошла стихийная акция протеста. Жители жаловались, что температура в их квартирах упала до 10 градусов.

В Климовске расположен патронный завод имени Юрия Андропова - это одно из крупнейших в России предприятий по производству патронов. Именно с тем, что Климовск "отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода", власти Московской области связали возникшие проблемы.

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