Следственный комитет России за почти два года возбудил 273 уголовных дела по статье о фейках про армию, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью государственному агентству РИА "Новости".

В суд за этот период было направлено 134 дела в отношении 136 лиц. В прошлом году по статье о фейках было возбуждено 90 уголовных дел, сообщил Бастрыкин.

Наказание за распространение недостоверных сообщений о российской армии и её дискредитации было добавлено депутатами Госдумы в Уголовный и Административный кодексы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Фейками и дискредитацией суды признают любую неофициальную информацию о войне. Законы используются властями для военной цензуры и преследовании антивоенных активистов.

По его словам, по статье о дискредитации российской армии было возбуждено 81 уголовное дело, в суд направили 44 дела в отношении 45 лиц.

8 января Генпрокуратура России сообщила, что с января по ноябрь 2023 года было зарегистрировано 135 преступлений по статье о фейках, в суд было направлено 79 уголовных дел в отношении 70 лиц.

Ведомство также отчиталось о блокировке за прошедший год почти 70 тысяч интернет-ресурсов за распространение так называемых фейков и дискредитацию армии. В 2022 году, по данным Генпрокуратуры, блокировке подверглись 128 тысяч интернет-ресурсов. Таким образом, число блокировок по этим статьям с начала полномасштабного вторжения в Украину приблизилось к 200 тысячам.

Заблокированные сообщения касаются прежде всего войны в Украине, а также экономической ситуации в России, обвинений российского руководства в желании применить ядерное оружие и нарушений в ходе выборов осенью 2023 года.

В ведомстве отмечают, что отчасти уменьшение показателей связано с блокировкой в 2022 году социальных сетей Facebook и Instagram - корпорацию Meta, которой принадлежат эти ресурсы, в России признали экстремистской.