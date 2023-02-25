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Скопинский маньяк вышел из СИЗО по делу об укрывательстве убийства

Задержание Виктора Мохова в мае 2004 года

Рязанский областной суд освободил из-под стражи Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Он находился в СИЗО по делу об укрывательстве убийства. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Решение отпустить Мохова связано с истечением предельного срока содержания под стражей по статье обвинения. Следствие по делу завешено.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении Мохова из-под стражи.

Региональные СМИ обратили внимание на освобождение Мохова после того, как его увидели в магазине местные жители.

Мохов находится в статусе обвиняемого по делу о сокрытии убийства в его доме в августе прошлого года. По версии следователей, несколько знакомых распивали у Мохова алкоголь. Случилась драка, в результате которой погиб один человек. После этого Мохов и подозреваемый в убийстве спрятали тело, чтобы скрыть преступление. Мохов в этом признался.

Мохова сначала отправили под домашний арест, но нарушил условия содержания – он пользовался интернетом и приглашал к себе знакомых. 1 сентября прошлого года его отправили в СИЗО.

  • В 2000 году житель Рязанской области Виктор Мохов похитил в городе Скопине двух девушек: 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Екатерину Мартынову. Почти четыре года он держал их в подвале, избивал и насиловал. Самохина за это время родила троих детей. Двоих Мохов подбросил в подъезды домов, третий ребенок родился мертвым.
  • О преступлении маньяка стало известно после того, как одна из девушек смогла передать на свободу записку с просьбой о помощи.
  • В 2005 году Мохова приговорили почти к 17 годам лишения свободы за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Освободился он из колонии 3 марта 2021 года, за ним установили надзор на шесть лет.
  • Ранее одна из жертв Мохова, Екатерина Мартынова, получила госзащиту. Она обращалась за ней в связи с тем, что вышедший в начале марта из колонии Мохов пытался добавить её в друзья в социальной сети "ВКонтакте", а в одном из интервью после освобождения сказал, что хочет "опять заняться" Мартыновой.

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