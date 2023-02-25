Скопинский маньяк вышел из СИЗО по делу об укрывательстве убийства

Рязанский областной суд освободил из-под стражи Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Он находился в СИЗО по делу об укрывательстве убийства. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Решение отпустить Мохова связано с истечением предельного срока содержания под стражей по статье обвинения. Следствие по делу завешено.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении Мохова из-под стражи.

Региональные СМИ обратили внимание на освобождение Мохова после того, как его увидели в магазине местные жители.

Мохов находится в статусе обвиняемого по делу о сокрытии убийства в его доме в августе прошлого года. По версии следователей, несколько знакомых распивали у Мохова алкоголь. Случилась драка, в результате которой погиб один человек. После этого Мохов и подозреваемый в убийстве спрятали тело, чтобы скрыть преступление. Мохов в этом признался.

Мохова сначала отправили под домашний арест, но нарушил условия содержания – он пользовался интернетом и приглашал к себе знакомых. 1 сентября прошлого года его отправили в СИЗО.