Скрипачке Асе Соршневой дали условный срок за донаты ФБК

Суд в понедельник приговорил к 3,5 годам условно скрипачку Асю Соршневу по делу о финансировании экстремистской организации за донаты Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны". Издание не уточняет, какой именно суд вынес приговор. Уголовное дело было возбуждено в начале августа во Владимирской области.

Соршнева признала, что сделала семь переводов ФБК на общую сумму 3500 рублей. Обвинение также запрашивало для неё условный срок.

Об уголовном деле в начале августа сообщило МВД по Владимирской области. В пресс-релизе не называли имя подозреваемой, но местное издание "Чеснок" выяснило, что речь идет об известной скрипачке Асе Соршневой. Её поместили под домашний арест. Вскоре после этого Октябрьский районный суд Владимира оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за антивоенный пост, опубликованный в инстаграме 24 февраля 2022 года.

Соршнева не комментировала информацию о деле в своих соцсетях. В инстаграме и телеграме скрипачка последний раз публиковала посты 23 июня.

42-летняя Ася Соршнева - лауреат международных конкурсов, участница международных фестивалей. Сотрудничала с российскими и зарубежными оркестрами - в том числе с "Новой Россией" под руководством Юрия Башмета, Kremerata Baltica под руководством Гидона Кремера, musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Как сообщает "Медиазона", она также курирует музыкальное направление в "МИРА центре" в Суздале.

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией был признан российскими властями экстремистским в 2021 году. По данным "Медиазоны", к октябрю 2025 года в России было возбуждено больше сотни уголовных дел за донаты ФБК. Как правило, назначаются штрафы или условные сроки, несколько человек были осуждены к реальным срокам.