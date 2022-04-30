Скрыться не удастся. Элиот Хиггинс – об ответственности военных

Российские военнослужащие, берегитесь! Таких конфликтов, как война в Украине, прежде никогда не было. На смену тому, что раньше именовалось "туманом войны", пришло нечто совершенно иное. Благодаря технологиям и социальным сетям на смену недостоверным слухам пришла детальная и точная информация в реальном времени о том, что происходит. Это не только то, что показывают в выпусках новостей. Прямо сейчас энтузиасты по всему миру занимаются перехватом и записью российских радиообменов, а точные время и место артиллерийских и ракетных ударов фиксируются в режиме онлайн. Детальность получаемой информации поражает воображение. Фиксируются даже приказы, отдаваемые командирами артиллерийских батарей, ведущих огонь по гражданским целям.

Негосударственная организация Bellingcat, которая во время войны в Сирии первой использовала открытые данные для документирования военных преступлений и нарушений прав человека, специализируется на сборе, анализе и хранении сведений, полученных из открытых источников, чтобы потом они могли быть использованы для привлечения виновных к ответственности. За время войны в Украине в Bellingcat уже собрали множество данных о действиях российских солдат и офицеров, но это лишь малая часть документальных сведений, которые будут предоставлены трибуналам по военным преступлениям, когда война наконец закончится. Миллионы украинцев каждый день снимают происходящее на свои мобильные телефоны.

По опыту нападения толпы на здание Конгресса США 6 января 2021 года американцы знают, каким именно образом такая информация может быть использована обвинителями. Такой же процесс сбора информации начался и в отношении войны в Украине. Bellingcat создала базу данных, включающую фотографии и видеозаписи событий, в результате которых пострадали гражданские лица. Определены географические координаты сотен таких случаев, и теперь получить всю информацию о них можно с помощью простого щелчка "мышью" по карте.

Точно так же, как данные о нападении на Капитолий, вся эта информация может быть использована для опознания и судебного преследования реальных людей. Так, ранее Bellingcat уже расследовала артиллерийский обстрел Мариуполя российскими войсками в январе 2015 года, в результате которого погибли около 30 мирных жителей. Организация не только задокументировала факт нападения, но и установила личные данные 11 российских офицеров, ответственных за это деяние, вплоть до непосредственных командиров артиллерийских батарей Александра Валерьевича Грунчева и Сергея Сергеевича Юрченко.

Bellingcat действует не в одиночку. Помимо многочисленных неправительственных организаций, добивающихся привлечения виновных к ответственности, вопросом о передаче военных преступников в руки правосудия занимаются власти многих государств. США официально признали, что российские военнослужащие совершали в Украине военные преступления. Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб обязался предоставить Международному уголовному суду необходимую техническую поддержку, чтобы привлечь к суду "ответственных за военные преступления в Украине". Два бывших премьер-министра Великобритании, Гордон Браун и Джон Мейджор, призвали к проведению международного трибунала наподобие Нюрнбергского процесса над российскими военнослужащими и политиками. Можно не сомневаться, что украинцы (так же, как евреи и другие жертвы нацизма времён Второй мировой войны) будут содействовать работе этого трибунала.

Перечень зверств российских военных в Украине, задокументированных Bellingcat, и так уже велик. Тысячи (а возможно, и десятки тысяч) гражданских лиц погибли в результате блокады Мариуполя, города, который российская армия фактически сровняла с землей. Был подвергнут бомбардировке театр, в котором укрывались мирные жители, по большей части женщины и дети, несмотря на то что здание было четко помечено словом "дети" на русском языке. В результате российских артиллерийских и ракетных обстрелов разрушаются и другие украинские города, удары наносятся по жилым домам, школам и больницам.

Возможно, российские военнослужащие рассчитывают, что им удастся скрыться за безликостью военной формы. Нет, не удастся!

Появляются также сообщения из захваченных российской армией населённых пунктов, в которых российские военнослужащие намеренно и без разбора убивают мирных жителей. В Буче и других недавно освобожденных Украиной городах документально установлено, что российские военные целенаправленно совершали массовые зверства. Мужчин, женщин и детей убивали, а их тела порой просто оставляли на улицах. Поступают сообщения о массовых захоронениях сотен тел. Нередки случаи жестокого сексуального насилия. Всё это совершенно недопустимо. Преднамеренное убийство мирных жителей является военным преступлением, независимо от того, какие виды оружия применялись и каким был масштаб совершенных деяний.

Возможно, российские военнослужащие рассчитывают, что им удастся скрыться за безликостью военной формы. Нет, не удастся! Bellingcat приложит все усилия к тому, чтобы установить личности всех участников нападений на гражданское население. У военных преступлений нет срока давности. Всех военнослужащих, совершающих преступления в Украине, будут преследовать до конца их дней, как преследовали охранников концентрационных лагерей после Второй мировой войны. Они ответят за свои действия, сколько бы времени для этого ни понадобилось.

Так что повторяю: российские военнослужащие, берегитесь! Если вы совершите военное преступление, то мир узнает об этом. Вас опознают. И вы понесете наказание. Процесс уже начался.



Элиот Хиггинс – основатель и креативный директор Bellingcat, организации, специализирующейся на журналистских расследованиях с использованием данных из открытых источников. Текст написан при содействии Криса Труэкса, адвоката апелляционного суда в городе Сан-Диего

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