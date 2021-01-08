Начато расследование штурма Капитолия. Нападавших ищут по фото

Правоохранительные органы США начали уголовное расследование нападения на Капитолий 6 января. В нём участвуют сотни следователей - сообщает "Голос Америки".
Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин рассказал, что 15 людям уже были предъявлены обвинения в федеральном суде в Вашингтоне в связи со вторжением в Капитолий, а ещё 40 предстали перед высшим судом округа по обвинениям, связанным с тем, что происходило непосредственно перед беспорядками. Среди обвинений – незаконное проникновение на территорию Капитолия, кража государственного имущества и нарушения правил использования огнестрельного оружия.
По словам Шервина, эти аресты – лишь первый шаг в усилиях по привлечению виновных к ответственности. По словам прокурора, поскольку большинство участников нападения на Капитолий не было задержано на месте и разошлось по домам, усилия по выявлению и аресту участников штурма могут занять несколько месяцев.
Следователи анализируют видеозаписи с камер наблюдения и посты в социальных сетях, чтобы идентифицировать подозреваемых. Полиция округа Колумбия опубликовала фотографии ряда участников штурма Капитолия, попросив у публики помощи в установлении их личностей - за вознаграждение в 1000 долларов. Сообщается, что некоторые участники беспорядков, чьи имена установлены, уже лишились работы.
Своё расследование обстоятельств атаки на Капитолий со стороны группы агрессивно настроенных сторонников президента Дональда Трампа проводит и группа Bellingcat. В пятницу она опубликовала расследование об обстоятельствах гибели Ашли Бэббит – одной из участниц нападения, которая была застрелена сотрудником полиции Капитолия. Бэббит попала на множество видео, которые публиковали в соцсетях сами участники акции протеста и последующего штурма. Установлено, что она в составе группы сторонников Трампа пыталась пробиться через кордон полиции в зал заседаний Палаты представителей, где в то время ещё оставались члены Конгресса - атака на Капитолий началось в тот момент, когда палаты проводили совместное заседание, чтобы сертифицировать результаты президентских выборов. Полицейский застрелил её почти в упор при попытке прорыва. Сообщалось, что он отстранён от работы до проведения расследования.
В здании Капитолия или рядом с ним во время беспорядков умерли ещё три участника протестов, но, по предварительным данным, их смерть не была насильственной. Также в пятницу скончался раненый 6 января полицейский Брайан Сикник.
Многие комментаторы, в том числе лидеры демократов, включая избранного президента Джо Байдена, возлагают по крайней мере косвенную ответственность за разжигание беспорядков на президента Трампа, который в ходе выступления на митинге 6 января призвал своих сторонников идти к Капитолию и продолжать оспаривать результаты выборов. Политики-демократы также характеризовали ворвавшихся в Капитолий как "мятежников" и "внутренних террористов". Пока обвинения в мятеже и терроризме никому предъявлены не были.
Президент Трамп 7 января заявил, что нарушившие закон в ходе беспорядков в Вашингтоне заплатят за это. "Как и все американцы, я возмущён беззаконием, насилием и хаосом", – сказал президент. По словам Трампа, он готов к передаче власти новой администрации 20 января.
- Вечером 6 января сторонники Трампа после митинга ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат Конгресса. Сенат и Палата представителей утверждали голоса выборщиков, которые в декабре подтвердили победу соперника Трампа – демократа Джо Байдена. Действующий президент заявлял о фальсификациях и обращался в суды, однако все иски были отклонены.
- Заседание Конгресса было прервано, в здании Капитолия начались столкновения с полицией. После разгона протестующих конгрессмены вернулись к работе и утвердили победу Джо Байдена. Его инаугурация пройдёт 20 января.
- Демократы в Конгрессе призывают отстранить Трампа от должности. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также допустила запуск процедуры импичмента Трампа, уже второй за четырёхлетний срок.
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