Sky News: Иран тайно поставил России крупную партию оружия

Иран мог тайно поставить России крупную партию боеприпасов. Об этом утверждается в расследовании телеканала Sky News. Речь может идти о 100 миллионах патронов и 300 тысячах артиллерийских снарядов, переправленных по Каспийскому морю.

По данным журналистов, в январе из иранских портов в Астрахань проследовали два грузовых судна - "Муса Джалиль" и "Бегей" - на борту которых находились около 200 контейнеров с боеприпасами. Источник в спецслужбах сообщил Sky News, что оба судна шли под российским флагом. Груз, по его мнению, составляли патроны и снаряды для автоматов, винтовок, ракетных и артиллерийских установок, а также каски и бронежилеты. За перевозку, по утверждению источника, Москва заплатила наличными.

Электронная система слежения за кораблями Marine Traffic также показывает, что рейсы этих двух судов из Ирана в Астрахань в январе имели место. Они видны также и на спутниковых снимках. Независимо подтвердить характер груза и представленные цифры на данный момент невозможно. Российские власти и компания-владелец судов не отозвались на просьбу Sky News прокомментировать ситуацию.