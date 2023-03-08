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Sky News: Иран тайно поставил России крупную партию оружия

Иллюстративное фото

Иран мог тайно поставить России крупную партию боеприпасов. Об этом утверждается в расследовании телеканала Sky News. Речь может идти о 100 миллионах патронов и 300 тысячах артиллерийских снарядов, переправленных по Каспийскому морю.

По данным журналистов, в январе из иранских портов в Астрахань проследовали два грузовых судна - "Муса Джалиль" и "Бегей" - на борту которых находились около 200 контейнеров с боеприпасами. Источник в спецслужбах сообщил Sky News, что оба судна шли под российским флагом. Груз, по его мнению, составляли патроны и снаряды для автоматов, винтовок, ракетных и артиллерийских установок, а также каски и бронежилеты. За перевозку, по утверждению источника, Москва заплатила наличными.

Электронная система слежения за кораблями Marine Traffic также показывает, что рейсы этих двух судов из Ирана в Астрахань в январе имели место. Они видны также и на спутниковых снимках. Независимо подтвердить характер груза и представленные цифры на данный момент невозможно. Российские власти и компания-владелец судов не отозвались на просьбу Sky News прокомментировать ситуацию.

  • Киев обвиняет Москву в применении иранских дронов-камикадзе "Шахед" при атаке на гражданские объекты в ходе войны. По сведениям американской стороны, Тегеран уже передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
  • В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена ещё до вторжения.

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