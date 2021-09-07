Следователи завели дело о халатности после смерти школьниц

Следственный комитет завёл дело о халатности против сотрудников МВД после смерти двух школьниц в городе Киселёвск Кемеровской области. По подозрению в убийстве задержан Виктор Пестерников. Он дал признательные показания. Пестерникову 41 год. Он отбыл 10-летний срок в колонии по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Полицейские не поставили его на профилактический учёт.

По делу об изнасиловании житель Кемеровской области был осуждён в 2009 году. В 2019 году Пестерников освободился из колонии с условием административного надзора сроком восемь лет по месту жительства в городе Мыски. По решению МВД, бывший заключённый должен был три раза в месяц отмечаться в местном отделении полиции и не покидать дом после 21 часа.

Несмотря на ограничения Пестерников покинул Мыски и перебрался в Киселёвск. В новом городе на учёт он не встал.

Тела 10-летних девочек нашли днём во вторник, 7 сентября. Днём ранее они пошли в школу и не вернулись. Очевидцы сообщили, что девочек видели в компании мужчины на одной из автобусных остановок.