Студенты петербургской академии Следственного комитета и действующие сотрудники ведомства провели занятия для участников смены "Юный следователь" в детском центре "Океан" во Владивостоке, сообщает сайт главного управления СК России. Внимание на публикацию обратила редакция Сибирь.Реалии.

Программа была посвящена безопасности и противодействию экстремизму в интернете. Участников учили противостоять "угрозам жизни и здоровью, исходящим из киберпространства, а именно призывам к деструктивному поведению". Также следователи рассказывали о профилактике "вовлечения подростков в экстремистскую деятельность”, говорится в сообщении ведомства. В занятиях приняли участие победители конкурса "Юный следователь" из разных городов России.

Согласно данным на сайте СК, в конкурсах "Юный следователь" участвуют дети сотрудников Следственного комитета, кадеты и школьники от 11 лет, "проявляющие интерес к следственной работе". Победителей премируют путёвками в лагеря "Артек" в аннексированному Крыму, "Орлёнок” и "Смена" в Краснодарском крае и в "Океан".

Антиэкстремистское законодательство существует в России с 2002 года и постоянно расширяется. Власть продолжает курс на ужесточение прежних и введение новых ограничительных норм, затрагивающих свободу выражения мнения, — отмечается в ежегодном докладе центра "Сова". В 2020 году аналитики центра отметили рост числа необоснованных обвинений по статьям о публичных высказываниях.