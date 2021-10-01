Российское следствие опасается, что вице-президент "Сбербанка" Марина Ракова может попытаться нелегально перейти украинскую границу. Бывшая заместитель министра просвещения подозревается в хищении, она не явилась на допрос в МВД 30 сентября. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”.

37-летняя Ракова — создатель сети детских технопарков "Кванториум", в которых около 47 тысяч детей и подростков обучаются современным прикладным наукам, в том числе — робототехнике, альтернативной энергетике, промышленному дизайну, электронике и программированию.

Её подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств государственному Фонду новых форм развития образования в 2019 году. Утверждается, что деньги были выделены на программу "Учитель будущего", и переданы субподрядчику, который не выполнил задачи проекта, передаёт агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Исполнителем проекта выступила негосударственная Московская высшая школа социальных и экономических наук, известная как Шанинка по имени её основателя Теодора Шанина. Вуз заявил, что выполнил все обязательства в рамках контракта. С 2018 по 2020 год школа была лишена государственной аккредитации как учебное заведение, что вызвало негативную реакцию со стороны российского и мирового научного сообщества.

По делу арестованы двое подчинённых Раковой. Тверской суд отправил под арест двух топ-менеджеров Сбербанка, занимающихся в нём цифровым образованием — Максима Инкина и Евгения Зака. Оба они работали в Фонде новых форм. Арестована так же бывшая сотрудница фонда Кристина Крючкова. В Шанинке проводится проверка.

Всех их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — до 10 лет заключения в колонии. Ракова, не дожидаясь предъявления обвинений, скрылась от следствия. Правоохранители полагают, что она может направляться на Украину вместе со своим бывшим подчинённым, у которого там есть родственники. В её доме следователи обнаружили следы быстрых сборов. Киев чрезвычайно неохотно выдаёт России её граждан в ответ на запросы правоохранителей, отмечает "Коммерсантъ".