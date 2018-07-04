Шанинка в осаде. Эфир в 21:05

Лишение лицензии Европейского Университета в Петербурге, а теперь и отзыв аккредитации и МВШСЭН (знаменитой "Шанинки") говорят о том, что государство не желает видеть независимое высшее образование. Возможно ли в России существование негосударственного университета и академической свободы?

Гости программы: Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, и Василий Жарков, заведующий кафедрой политологии МВШСЭН. Эфир в 21:05.