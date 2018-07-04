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Археология

Шанинка в осаде. Эфир в 21:05

Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка")

Выживет ли в России независимое высшее образование?

Лишение лицензии Европейского Университета в Петербурге, а теперь и отзыв аккредитации и МВШСЭН (знаменитой "Шанинки") говорят о том, что государство не желает видеть независимое высшее образование. Возможно ли в России существование негосударственного университета и академической свободы?

Гости программы: Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, и Василий Жарков, заведующий кафедрой политологии МВШСЭН. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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