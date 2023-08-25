На месте крушения самолёта Пригожина найдены бортовые самописцы

На месте крушения самолёта, в котором, предположительно, находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, обнаружены бортовые самописцы воздушного судна. Следственный комитет России сообщил, что изъял их и изучает записи.
Также в ведомстве заявили, что для идентификации останков десяти человек, находившихся на борту разбившегося бизнес-джета, проводятся молекулярно-генетические экспертизы.
В Следственном комитете отметили, что эксперты работают с документами и другими свидетельствами, которые могут иметь отношение к катастрофе. В ведомстве пообещали тщательно проверить все возможные версии.
- Частный самолёт Embraer, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. В списке пассажиров значились сам Пригожин, один из командиров "Вагнера" Дмитрий Уткин, отвечавший в ЧВК за логистику Валерий Чекалов и другие соратники Пригожина. Всего на борту были 10 человек, включая трёх членов экипажа, все они погибли. Тела пока не опознаны, официальных подтверждений смерти Пригожина не было.
- Два месяца назад Евгений Пригожин и наёмники его частной военной компании "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Министерства обороны России. Многотысячная колонна вооружённых вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву. За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолётов и один самолёт Минобороны, пытавшиеся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи нескольких бортов погибли.
- Президент России Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Однако позже стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено, сам Пригожин по договорённости должен был отправиться в Беларусь, а Владимир Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников. Ещё позже стало известно, что Пригожин по-прежнему перемещается по России и миру, а в конце июня он и его подчинённые встретились с Владимиром Путиным в Кремле.
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