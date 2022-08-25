Следствие запросило для Ройзмана запрет определённых действий

Следователи ходатайствуют об избрании бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верх-Исетского суда, где сегодня избирают меру пресечения для задержанного оппозиционера.

Ройзмана привезли в суд.

Евгений Ройзман был задержан в среду в Екатеринбурге на 48 часов в рамках уголовного дела по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил России. Он подозревается в повторной дискредитации российской армии. По словам его адвоката Владислава Идамжапова, первоначально у его подзащитного был статус подозреваемого, но впоследствии он был изменен, на какой, адвокат не уточнил, сообщает "Интерфакс".

Бывший мэр Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы был задержан утром 23 августа в своём доме полицейским спецназом и сотрудниками ФСБ. В его доме, фонде и принадлежащем ему музее "Невьянская икона" прошли обыски.

Источник ТАСС утверждает, что дело на Ройзмана было заведено из-за видео на его ютьюб-канале. Сам он сумел сообщить журналистам, что его преследуют за фразу "вторжение в Украину".

Российские власти называют войну в Украине спецоперацией и преследуют тех, кто настаивает, что в стране идёт война или сообщает о предполагаемых военных преступлениях российской армии в Украине.