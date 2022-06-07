Сломать советскую иглу. Дмитрий Волчек – о сносе памятников

Более трёх десятилетий словенский художник Марко Погачник занимается исцелением нашей планеты методом литопунктуры. Погачник и его последователи считают, что к Земле следует относиться как к живому организму, страдающему неприятными болезнями. Акупунктура, порой помогающая человеку, применима и к среде его обитания. Камни, установленные в чувствительных местах Земли, действуют наподобие иголок, воткнутых терапевтом в тело. Погачник покрывает эти камни узорами, которые называет космограммами. Его литопунктуры можно найти во многих европейских городах, и несведущий прохожий примет их за древние менгиры.

Камни способны исцелять, но могут и провоцировать болезни. Одним из важнейших последствий революции в Украине стал ленинопад. Можно воспринимать снос большевистских памятников как чисто политическое действо, но истребление зловещих и уродливых камней, напоминающих о временах террора, является и магическим актом. Ровно так же можно расценить и их воскрешение. Вскоре после российской оккупации Геническа в Херсонской области на центральной площади города был установлен памятник Ленину. Через несколько дней каменный Ильич объявился в захваченной Новой Каховке. В Луганской области ещё не разобрали завалы и не похоронили погибших после жутких боёв, а уже на свет божий вытаскивают советских идолов. Зло утверждается, втыкая в Землю каменные иглы.

СССР давно исчез, а его памятники способны убивать. Когда в 2009 году в Кутаиси сносили советский мемориал, чтобы построить на его месте здание парламента, женщина и восьмилетний ребенок были убиты отлетевшими на большое расстояние камнями. Вспоминаю это жуткое происшествие возле гигантского памятника освободителям Риги, который после тянувшихся 30 лет споров наконец-то решили снести. Это тоже монумент-убийца: в 1997 году его хотели подорвать члены националистической организации "Перконкрустс". Попытка оказалась неудачной, два человека погибли.

Это не очень привлекательное место. В 1946 году тут стояла виселица

Поставленный в 1985 году памятник должен был символизировать взмывающий в небо праздничный салют, но похож он на воткнутую в землю бетонную иглу. Материалы для его строительства привозили из других советских республик. Гранит был украинским, и судьба рижской иглы оказалась связанной с Украиной. После 24 февраля латвийские власти запретили публичные акции у памятников советской армии. 10 мая цветы, принесенные к памятнику освободителям Риги, были убраны бульдозером. Кончилась история отставкой министра внутренних дел Латвии Марии Голубевой, которую обвинили в том, что она не навела порядок во время стихийных протестов.

Сейчас к памятнику не подойти, он окружен забором, повсюду полицейские машины, а о противостоянии напоминает огромный украинский флаг по ту сторону ограждения. Можно издалека посмотреть на фигуры Матери-Родины и советских воинов, окружающих иглу. Перед ними пруд, а внутри, говорят, что-то типа бункера, заполненного мусором. Единственный представитель "Русского мира" в окрестностях общается со своей овчаркой: "Будешь громко гавкать, обрею тебя налысо. Налысо обрею, ясно?!"

Это не очень привлекательное место – как говорится, "с плохой энергетикой". В 1946 году тут стояла виселица. Советские власти публично казнили в парке Победы семерых осуждённых в результате Рижского процесса. До недавнего времени памятник находился под охраной латвийско-российского договора о мемориальных сооружениях. 12 мая Сейм Латвии этот договор пересмотрел, 13 мая Рижская дума приняла решение о сносе. Иглу должны выдернуть до 15 ноября.

Чтобы выслушать доводы противников сноса, навещаю депутата Сейма Николая Кабанова. Он объясняет, что памятник представляет художественную ценность, на уничтожение огромного комплекса придется потратить миллионы евро, нет внятного плана, что строить на освободившемся месте... Это разумные, но слишком рациональные аргументы. А памятники относятся к символическому миру, в котором действуют законы мистики. В Риге повсюду чувствуешь уязвимость независимого государства, рядом с которым кряхтит кровожадный зверь. И эту хрупкую скорлупу, уцелевшую только благодаря членству Латвии в НАТО, протыкает бетонная игла советского памятника. Лучше всего, не размышляя, извлечь её поскорее. А что поставить взамен? Да что угодно. Хотя бы исцеляющие камни литопунктуры, покрытые космограммами.

Дмитрий Волчек – журналист Радио Свобода

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