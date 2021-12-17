Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Словом года стала "вакцина", а фразой года - "избыточная смертность"

Эксперты ежегодного конкурса "Слово года" под руководством филолога и культуролога Михаила Эпштейна признали "вакцину" главным словом 2021 года в России. На втором месте — "QR-код", на третьем — "антиваксеры". Также в списке для голосования были "Мемориал", "пытки", "токсичный" и "антитела".

В номинации "Фраза года" победило выражение, которое раньше употребляли только социологи, а теперь оно стало широко использоваться. Это "избыточная смертность". Немного меньше голосов экспертов набрало выражение, получившие широкое хождение после показа фильма, снятого командой Алексея Навального — "дворец Путина". В списке есть и другие словосочетания, связанные с оппозиционером и его расследованиями — "бункерный дед" и "трусы Навального".

Для языка ненависти, лжи и пропаганды у конкурса существует номинация "Антиязык года". Здесь больше всего голосов было отдано словосочетанию "иностранный агент" вместе с его сокращенной версией "иноагент". Также в первую тройку этой рубрики вошли "рекорд смертей" и "берлинский пациент".

Словом десятилетия назвали "ковид", а в 2011 году это был "гламур".

Конкурс “Слово года” существует 15 лет. Свои варианты в течение 11 месяцев в одноименной группе в фейсбуке предлагают около 3,5 тысяч участников. Затем группа лингвистов, писателей и культурологов подводит итоги.

  • Государственный институт русского языка имени Пушкина ранеесообщил, что в 2021 году наиболее употребляемым в российских медиа стало слово "спутник" - прежде всего благодаря названию российской вакцины от коронавируса "Sputnik V".
  • В английском языке словом 2021 года, по версии составителей Оксфордского словаря, стало слово vax. Это кратка форма слова vaccine (вакцина) и производных от него, таких как вакцинация, вакцинироваться.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG