Словом года стала "вакцина", а фразой года - "избыточная смертность"

Эксперты ежегодного конкурса "Слово года" под руководством филолога и культуролога Михаила Эпштейна признали "вакцину" главным словом 2021 года в России. На втором месте — "QR-код", на третьем — "антиваксеры". Также в списке для голосования были "Мемориал", "пытки", "токсичный" и "антитела".

В номинации "Фраза года" победило выражение, которое раньше употребляли только социологи, а теперь оно стало широко использоваться. Это "избыточная смертность". Немного меньше голосов экспертов набрало выражение, получившие широкое хождение после показа фильма, снятого командой Алексея Навального — "дворец Путина". В списке есть и другие словосочетания, связанные с оппозиционером и его расследованиями — "бункерный дед" и "трусы Навального".

Для языка ненависти, лжи и пропаганды у конкурса существует номинация "Антиязык года". Здесь больше всего голосов было отдано словосочетанию "иностранный агент" вместе с его сокращенной версией "иноагент". Также в первую тройку этой рубрики вошли "рекорд смертей" и "берлинский пациент".

Словом десятилетия назвали "ковид", а в 2011 году это был "гламур".

Конкурс “Слово года” существует 15 лет. Свои варианты в течение 11 месяцев в одноименной группе в фейсбуке предлагают около 3,5 тысяч участников. Затем группа лингвистов, писателей и культурологов подводит итоги.

Государственный институт русского языка имени Пушкина ранеесообщил, что в 2021 году наиболее употребляемым в российских медиа стало слово "спутник" - прежде всего благодаря названию российской вакцины от коронавируса "Sputnik V".

В английском языке словом 2021 года, по версии составителей Оксфордского словаря, стало слово vax. Это кратка форма слова vaccine (вакцина) и производных от него, таких как вакцинация, вакцинироваться.