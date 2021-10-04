Деньги в погонах. Как силовые структуры России готовятся к кризису

Что пугает российских IT-предпринимателей, почему дефицит газа грозит глобальным экономическим и политическим кризисом, и как его готовятся встречать силовые ведомства страны? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Во вторник, 28 сентября, в московском офисе компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, прошли обыски, а на следующий день Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя, совладельца и генерального директора компании Илью Сачкова. Его подозревают в госизмене, а эта статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Как обычно бывает в подобного рода делах, подробностей мало.

Полная видеоверсия программы:

В частности, нет никакой официальной информации о том, что стало причиной для столь серьезных обвинений. Источники ТАСС утверждают: Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности. Однако по словам совладельца Group-IB Дмитрия Волкова – он взял на себя руководство компанией – ни Сачков, ни Group-IB никакого доступа к гостайне не имели. Так что никому никаких данных передать арестованный IT-предприниматель просто не мог.

Надо сказать, что созданное 18 лет назад Сачковым и Волковым предприятие стало одним из лидеров рынка. Они работают практически со всеми крупными государственными и коммерческими структурами – от МВД и Следственного комитета, до Сбербанка и Первого канала. Так что бизнес довольно крупный и более чем привлекательный. Однако большинство комментаторов пока склоняются к версии, что нынешний арест Сачкова связан с другим делом о госизмене, где основатель Group-IB выступал в качестве свидетеля. Причем, со стороны обвинения. Речь о состоявшемся в конце 2016 года суде над хакерской группой "Шалтай-болтай".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал арест Сачкова и заявил, что никакого влияния на российский инвестиционный климат он не окажет. И тут я должен Пескова разочаровать. Уже оказывает. Российские IT-предприниматели отмечают, что кибербезопасность – это настолько "тонкий лед", что при желании под статью можно подвести практически любого из тех, кто сотрудничает с государством и выполняет государственные контракты. Судя по всему, процесс над Сучковым будет закрытым, а материалы дела – засекреченными. Речь как-никак о гостайне. Но это только подливает масла в огонь и душевному равновесию российских программистов явно не способствует.

Правоохранители арестовали только двух подчиненных

И совсем коротко еще об одном громком уголовном деле, которое появилось на прошлой неделе. Вице-президента Сбербанка и бывшую заместителя министра просвещения Марину Ракову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и хищении 50 миллионов рублей из бюджета. Эпизод относится ко времени, когда Ракова работала в правительстве. Однако я не припомню, когда в главном офисе Сбербанка в последний раз проходили обыски, а вице-президент этого "больше чем банка" ударялись в бега.

Но Ракова именно так и поступила. Правоохранители арестовали только двух подчиненных теперь уже бывшей заместительницы Германа Грефа, которые вслед за ней перешли в Сбер из правительства. Так что теперь даже не знаю, достанет ли смелости у Германа Оскаровича рассуждать о "силовом беспределе" на каком-нибудь очередном Гайдаровском форуме или деловом завтраке Сбербанка.

И еще буквально два слова об этом деле. Побег Марины Раковой предположительно в сторону украинской границы – это лучшая иллюстрация степени доверия к современной российской правоохранительной и судебной системе. Причем со стороны людей, которые сами совсем недавно были частью государственной машины и после этого оставались вполне инкорпорированными в путинскую систему управления.

Отдельно взятый громкий арест не задержится в информационном поле слишком долго

Вся эта силовая возня вокруг бизнеса обычно начинается в момент, когда правительство усиленно начинает готовиться либо к очередному мировому кризису, либо к очередному ужесточению международных санкций против России. Определенная логика в этом есть. Во-первых, на кризис и санкции можно списать и ухудшение делового климата, и отсутствие инвестиций, и бегство капиталов вместе с их владельцами. А во-вторых, когда мир потрясают тектонические сдвиги, больше шансов, что отдельно взятый громкий арест не задержится в информационном поле слишком долго.

И кризис – пока газовый – набирает обороты. В эпицентре, понятное дело, Газпром. В пятницу, 1 октября, цена на природный газ в Европе достигла 1200 долларов за 1000 кубометров. Произошло это после того, как стало известно, что, во-первых, объемы прокачки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" тем утром снизились втрое. А во-вторых, российская компания полностью остановила транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии. Последняя в соответствии с новым контрактом будет теперь получать российское топливо через газопровод "Балканский поток" (это продолжение "Турецкого потока"). То есть в обход Украины.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна не может учитывать точку зрения Украины в ситуации с поставками газа. Все это может создать проблемы при сертификации второй очереди "Северного потока", и Германия рискует так и не получить недостающее топливо – ни через территорию Украины, ни в обход нее. В стране уже начали закрываться химические заводы и энергоемкие предприятия. Так что экономические последствия уже есть.

Впрочем, континентальной Европой энергетический кризис не ограничивается.

Это подтолкнуло и без того высокие цены на нефть и энергетический уголь еще выше

Пока из всего, что происходит с мировой энергетикой, инвесторы и аналитики наибольшее внимание обращают на Китай. Оно и понятно: когда крупнейший в мире производитель всего на свете начинает закрывать энергоемкие производства, перспективы роста мировой экономики становятся совсем туманными. А именно это сейчас в Китае и происходит. В конце минувшей недели все мировые агентства опубликовали информацию об экстренном совещании в Пекине. Там вице-премьер Хань Чжэн, который отвечает за энергетический сектор и промпроизводство страны, потребовал, чтобы ведущие государственные энергетические компании страны любой ценой обеспечили снабжение электричеством этой зимой. И это процитированное всеми "любой ценой" подтолкнуло и без того высокие цены на нефть и энергетический уголь еще выше.

Одним словом, хаос нарастает. И в этом хаосе пока основная масса прогнозов связана с дальнейшими действиями Евросоюза, Великобритании, Китая, Японии – тех стран, которые действительно могут заплатить любую цену за то, чтобы их промышленность и энергетика продолжали функционировать. Просто потому, что они эту любую сумму могут взять и напечатать. Это разгонит инфляцию, заставит ужесточать денежно-кредитную политику, может спровоцировать коллапс на фондовых рынках.

Давать им будут все менее охотно, и закончится все волной дефолтов

Но есть страны, которым не повезло ни с национальной валютой, ни с запасами углеводородов в своих недрах. Им этой зимой может оказаться просто неоткуда взять денег, чтобы купить энергоносители по тем ценам, которые складываются на рынке. Стран таких много, население там многочисленное. Так что ждать можно чего угодно – от новых потоков беженцев, которые по мере наступления холодов будут всеми правдами и неправдами пробиваться в Европу, до обострения региональных конфликтов и волны "цветных" революций.

Параллельно наиболее цивилизованная часть развивающихся стран будет пытаться занять валюту, на которую можно купить энергоносители, предлагая любые проценты. Давать им будут все менее охотно, и закончится все волной дефолтов, которая также может представлять угрозу всей мировой финансовой системе.

Грядут тяжелые времена, когда может срочно понадобиться нал

Российские власти, кстати, тоже готовятся к кризису, который, к слову, они же искусно подогревают. На совещании по экономическим вопросам Владимир Путин поручил правительству обдумать возможность повышения порога ликвидной части Фонда национального благосостояния, сверх которого накопления уже можно тратить на инвестиции, с нынешних 7 до 10 процентов ВВП. Проще говоря, деньги из резервов на всякие инфраструктурные глупости транжирить прекращаем. Грядут тяжелые времена, когда может срочно понадобиться нал. Думать правительству Путин разрешил недолго – до 15 октября. Так что тяжелые времена, судя по всему, не за горами. Но может и обойдется. В конце концов, далеко не все мрачные прогнозы сбываются.

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