Смертность в России выросла на 14 процентов из-за нового штамма 

Общая смертность в России в июне возросла почти на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она связывает резкий рост умерших с распространением в стране нового коронавирусного штамма "дельта".

Конкретные показатели не сообщаются, однако их можно вычислить, исходя из числа смертей в июне прошлого года – около 163 тысяч. Получается, что в прошлом месяце умерло более 185 тысяч человек.

С конца июня в России ежедневно фиксируется от 20 до 25 тысяч и более зараженных, а в последние дни регистрируется еще и рекордное ежесуточное количество смертей от COVID-19 – свыше 700. О том, что среди инфицированных коронавирусом москвичей 90 процентов болеют именно "дельтой", говорил ранее мэр столицы Сергей Собянин.

На фоне третьей волны эпидемии десятки российских регионов вводят обязательную вакцинацию. В то же время, согласно опросам российских граждан, менее трети готово привиться. Многие не доверяют процессу вакцинации, правительству и российским вакцинам. Предварительным итогом таких настроений стал тот факт, что в настоящее время лишь чуть более десяти процентов россиян получили хотя бы одну дозу препарата.

В этих условиях начали появляться и мошеннические схемы с участием врачей: на российском "черном рынке" можно найти предложения о покупке COVID-сертификата и QR-кода без реального введения вакцинной дозы.

Новый штамм, называемый также "индийским", более заразен, чем "уханьская" версия вируса и, по всей видимости, чаще приводит к тяжелому течению болезни. Особенно осложняет ситуацию то, что он частично уходит из-под уже приобретенного иммунитета. По мнению специалистов, если вакцинация в мире не ускорится, этот штамм окажется не последним и, вероятно, не самым опасным.