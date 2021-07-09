Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Смертность в России выросла на 14 процентов из-за нового штамма 

Очереди из скорых машин в Петербурге. Иллюстрация. Июнь 2021 года. 

Общая смертность в России в июне возросла почти на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она связывает резкий рост умерших с распространением в стране нового коронавирусного штамма "дельта".

Конкретные показатели не сообщаются, однако их можно вычислить, исходя из числа смертей в июне прошлого года – около 163 тысяч. Получается, что в прошлом месяце умерло более 185 тысяч человек.

С конца июня в России ежедневно фиксируется от 20 до 25 тысяч и более зараженных, а в последние дни регистрируется еще и рекордное ежесуточное количество смертей от COVID-19 – свыше 700. О том, что среди инфицированных коронавирусом москвичей 90 процентов болеют именно "дельтой", говорил ранее мэр столицы Сергей Собянин.

На фоне третьей волны эпидемии десятки российских регионов вводят обязательную вакцинацию. В то же время, согласно опросам российских граждан, менее трети готово привиться. Многие не доверяют процессу вакцинации, правительству и российским вакцинам. Предварительным итогом таких настроений стал тот факт, что в настоящее время лишь чуть более десяти процентов россиян получили хотя бы одну дозу препарата.

В этих условиях начали появляться и мошеннические схемы с участием врачей: на российском "черном рынке" можно найти предложения о покупке COVID-сертификата и QR-кода без реального введения вакцинной дозы.

Новый штамм, называемый также "индийским", более заразен, чем "уханьская" версия вируса и, по всей видимости, чаще приводит к тяжелому течению болезни. Особенно осложняет ситуацию то, что он частично уходит из-под уже приобретенного иммунитета. По мнению специалистов, если вакцинация в мире не ускорится, этот штамм окажется не последним и, вероятно, не самым опасным.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG