"Спутник или погром". Блогеры о прививках и смертности от COVID-19

Смертность от COVID-19 в России превысила показатели предыдущей волны, и страшные цифры продолжают расти.

На фоне практически полного отсутствия каких-либо ограничений и всеобщего нежелания соблюдать меры безопасности спасением могла бы стать поголовная вакцинация. Наглядное сравнение смертности в России и Великобритании при сходных числах заболевших публикует соратник Алексея Навального Леонид Волков.

На график смертности ссылается и бывший главный редактор Republic Максим Кашулинский:

В последнее время все чаще приходится слышать, что люди умерли "от прививки".

Ребята, мы сейчас живем в момент дикой эпидемии – см. график, такого не было в прошлом году. Да, на улице солнце, а на террасах – апероль шприц, но люди умирают в таких количествах, будто идет локальная война: по 600+ человек в день только с официально признанным ковидом.

На улице солнце, а на террасах — апероль шприц, но люди умирают в таких количествах, будто идет война

Нелишне напомнить, что у нас 500 000 избыточной смертности к апрелю с начала эпидемии. В пересчете на душу населения – один из худших показателей в мире. Это grand total пандемии, и эти цифры больше статистики смертей от ковида. Люди умирают от сопутствующих заболеваний, от инсульта – уже выписавшись из больницы, кому-то не оказали помощь из-за перегруженности медучреждений.

Иммунитет от вакцины вырабатывается не сразу, а в нынешней ситуации легко заразиться и за день до прививки и через три дня после. Заразиться и, увы, умереть.

Раньше не было такого количества смертей после прививки просто потому, что а) мало прививались, б) не было такого разгула эпидемии.

Исследования и наблюдения, проведенные в Аргентине и Сан-Марино, где также использовали "Спутник", не показывают никаких смертей "от прививки".

Я понимаю, что каждый боится за себя и близких, но поверьте: Correlation ≠ Сausation. И будьте здоровы!

Наконец, статью о безвредности вакцины "Спутник-V" опубликовало авторитетное издание Nature – и многим кажется, что это должно послужить окончательным аргументом для сомневающихся.

Митя Алешковский

Один из ведущих мировых научных журналов – Nature, выпустил сегодня статью о том, что вакцина Sputnik V безопасна для применения и эффективна. Если честно, я не знаю, что еще должно произойти, чтобы наши граждане поверили в это. Наверное больше этого доверие может вызвать только если сам Джозеф Байден привьется нашей вакциной.

Больше этого доверие может вызвать, только если Байден привьется нашей вакциной

Все независимые исследования, которые проводились с вакциной в разных странах, показывают безопасность вакцины, отсутствие серьезных последствий и высокую ее эффективность. Очень хочется, чтобы здравый смысл все-таки победил политику и нашу вакцину признали и допустили к использованию во всем мире.

И да, очень надеюсь, что эта новость увеличит доверие к вакцине и внутри России.

Впрочем, к статье в Nature стоит отнестись критически – но не из-за недостатков "Спутника", которых у него не больше, чем у других вакцин, считает научный журналист Ирина Якутенко:

Про "научную статью в Nature о признании российского "Спутника" эффективным и безопасным" – как-то так написали примерно все СМИ, не только пропагандистские. Заметка действительно есть [1], но она опубликована в научно-популярной, а не научной секции – это такой раздел "Коротко об интересном" для читателей журнала или сайта. Ее автор – не ученый, а внештатный корреспондент этой секции, научный журналист. Причем, кстати, научный журналист, не очень вникший в реалии – например, в лиде написано, что признание "Спутника" тормозится из-за редких побочных эффектов. Это даже близко не так. Комментарии некоторых экспертов в заметке тоже, скажем так, далеки от понимания процессов. И в целом в статье не описаны или описаны смазанно основные проблемы, из-за которых европейский регулятор ЕМА все еще не вынес решения по одобрению или не одобрению – например, потому, что наши так и не прислали им все запрашиваемые документы.

В статье не описаны проблемы, из-за которых ЕМА не вынес решения по одобрению вакцины

Так что заметка в Nature – это, конечно, здорово, но она никак не может служить доказательством ни признания, ни непризнания "Спутника". Это просто статья научного журналиста, который (которая, на самом деле, но это неважно) поленился как следует разобраться. Зато там есть полезные ссылки, например, про побочные эффекты "Спутника" в Буэнос-Айресе и Сан-Марино (все в рамках нормы).

Но для многих россиян никакие аргументы в пользу вакцинации не будут достаточно убедительными. В копилку доводов против прививок попал и тот факт, что спустя два месяца после прививки уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не только заболела, но и попала в больницу. Чем именно она прививалась, не сообщается, и состояние ее врачи не считают тяжелым, но в Сети многие поспешили сделать вывод, что вакцины "не работают" – или "работают", но только импортные.

Александр Кушнар

Итак, Москалькова попала в больницу с COVID спустя два месяца после прививки Спутником. В свое время после Спутника заболел и президент Аргентины. Тогда российские медицинские власти России сказали, что Спутник поможет аргентинскому главе переболеть в легкой форме. Пример Москальковой показывает, что всё не так. С другой стороны, даже разработчики Спутника признали, что он в 2,6 раза хуже справляется с "Дельтой". Какой штамм у Москальковой, неизвестно. Могут возразить, что это ведь всего две фигуры, и по ним нельзя судить об эффективности вакцины, однако это не так: "известность" заболевших как раз в ванном случае – это показатель репрезентативности, да и вообще заражение COVID после Спутника – довольно распространенное явление. С другой стороны, смотрим на страны, вакцинированные пфайзером, и видим там гигантский прогресс в борьбе с пандемией. Опять же, это подтверждает данные исследований о том, что вакцины нового поколения (РНК) справляются с Дельтой намного лучше, чем вакцины прошлого поколения вроде АстраЗенеки и Спутника. Российские власти, запретившие ввоз пфайзера и прочих иностранных вакцин, действуют уже не просто как самодуры, а как акторы геноцида. Стеснительные массовые убийцы, которым даже не хватило духу сказать честно о причинах такого запрета (не позволяет имперская гордость). Иранский Верховный лидер, по крайней мере, открыто признался, что эмбарго на западные препараты (то есть, по сути, все тот же геноцид, но уже против иранцев) – это "дело чести". Проблема в том, что ни у россиян, ни у иранцев не спрашивали, готовы ли они умирать за специфически понятую общенациональную честь остаться не только без штанов, но и без головы.

От прививок многих по-прежнему отговаривают врачи.

Социолог Александра Архипова цитирует книгу нобелевского лауреата, экономиста Милтона Фридмена, в попытке понять, почему врачи действуют именно так: всему виной цена ошибки и нежелание брать на себя ответственность.

Мы даже сейчас не касаемся правильности/неправильности антипрививочного совета врача с точки зрения подготовки врача и его знаний (это не моя область), но давайте разберемся в этом с точки зрения теории принятия решений, о которой писал Фридмен.

Вот приходит к врачу пациент с болячкой, которую этот врач лечит. Он несет ответственность за то, чтобы состояние его пациента не ухудшилось, а в идеале – он бы от болячки избавился. И как врач принимает решение – дать совет вакцинироваться или нет? Ответ "да, вакцинироваться" означает, что пациент будет защищен от ковида, но врач не хочет брать ответственность на себя. Потому что после прививки любые осложнения, например, с беременностью, будут интерпретированы пациентом как последствие прививки, и к врачу будут вопросы.

В то же время ответ "не вакцинироваться" несет для врача гораздо меньше последствий. Пациент со своей болячкой остается в status quo ante bellum ("положение до войны"). Поэтому врачи, которые даже не являются антипрививочниками, идут по пути наименьшего сопротивления и точно в соответствии с предсказанием Фридмена принимают решения "дать совет не вакцинироваться".

Осуждать врачей сложно (мы знаем, как наша система карает), но результат мы видим хорошо.

Возможные осложнения и побочные эффекты – один из двух наиболее популярных аргументов противников прививок. Второй – неверие в эффективность вакцины.

Концентрацию на побочных эффектах, а не на пользе высмеивает сценарист Олег Козырев:

Завел странную привычку – спрашивать о побочках при каждом удобном случае.

Вот покупаю бургер в маке и сразу спрашиваю – а какие у этого бургера побочки? Продавец дезориентирован. Можно добить его вопросом "а у чего меньше побочек – у бургера или у чизбургера?".

Кидает знакомая режиссер ссылку на свой анимационный фильм. Я и ей "побочки какие? надо ли что-то принимать до или после, чтобы снизить число побочек?"

Очень хорошо заходит вопрос о побочках любителям спорта. От бега – какие побочки?

Можно спрашивать о побочках у музыкантов, у контролеров автобуса ("а побочек больше от автобуса или от трамвая?"), у детей даже ("а от этой настольной игры у меня не будет побочек? она достаточно исследована?").

В общем, интересуйтесь побочками. Кстати, от чего побочки больше – от лайков, от репостов, или от комментариев?

И все же то, что россиян обязали прививаться, начинает сказываться: темпы вакцинации в стране растут, а с ними постепенно меняется и отношение к ней.

Виктория Мусвик

Какой-то вроде перелом в общественных настроениях в России стал слегка происходить – и есть результаты конфликта все же? Сужу по таксистам. Сегодня, например, мне один сказал: "Когда мы победим эпидемию? Когда все вакцинируемся. Я пойду в июле. Все оттягивал, но надо". А с другой стороны, министр Мурашко сегодня сказал о вероятной регистрации и продаже иностранных вакцин вскоре. Правда, непонятно – каких. Может, китайских, например.

Кирилл Шулика

С мест сообщают, что в регионах очереди на вакцинацию уже больше московских. Даже там, где не вводили обязаловку, потому что введут. И в принципе нет проблем в вакциной. Есть с ее хранением и доставкой. Видимо, холодильники в регионы придется покупать правительству.

Пока страх перед властью заметнее страха перед вирусом

Первые решительные действия власти и медиков в сфере вакцинации уже отодвинули злобных буратин антиваксеров от повестки. 850 тысяч вакцинированных в сутки цифры уже хорошие. Но их не увеличить без новых холодильников. А затем и вакцин надо будет больше, иначе их придется выливать в унитаз.

Кстати, так доберутся и до вакцинации антиваксеров, что особо радостно. 80% иммунитета надо кровь из носа.

Однако недоверие к прививкам в обществе сохраняется, отмечает политолог ​Михаил Виноградов:

Очереди за вакцинами не должны обманывать. Радикально ситуация не сдвинулась ни в одну из сторон. Пока страх перед властью (силу которого власть осознает и им манипулирует) заметнее страха перед вирусом. В обществе по-прежнему нет тренда, который люди почувствуют и за которым пойдут. Отсутствие моральных лидеров – это не всегда плохо. Но и не всегда хорошо.

Уступать, наверное, придется обеим сторонам. Вакциноненавистникам перестать так активно крутить пальцем у виска при общении с вакцинировавшимся. Власти (вернее, ее не ковид-диссидентской части) отказываться от тотального игнора весьма влиятельного (пусть и туповатого) антивакцинного протеста. Идти на компромиссы – иначе критиков вакцины не расколоть.

Самым рациональным компромиссом видится пока максимальное продвижение Спутник лайта. Хуже ли он Спутник харда или чудотворной вакцины Чумакова – никто точно не знает, возможно, что и нет. А так укололся один раз – и через 15 минут у тебя заветный qr-код, все курорты Краснодарского края открыты перед тобой. И не так стыдно. И статистику подправил. И шаг к коллективному иммунитету сделал – пусть и не такой большой, но все же в нужном направлении.

Это, по крайней мере, будет выглядеть не так позорно, как постоянное снижение планов вакцинации или сочетание разговоров "пусть каждый решает сам, мы никого не заставлять не будем" с бытовой практикой "не будут вакцинироваться – отключим газ".

На доверии к вакцинам напрямую сказывается практика покупки поддельных сертификатов.

Социолог Александра Архипова собрала целую коллекцию способов уклонения от обязательной прививки:

1. Накладная рука. В тиктоке и Инсте есть наглядные видео, как ее надо использовать, чтобы получить укол в фальшивое плечо (голос внутри меня – не верю!). Но запросы на накладную руку с 23 июня в России резко подскочили, особенно в Московской области (данные гугл-трендов)

2. Потерять полис и взять об этом справку.

3. Написать заявление об отказе от вакцинации и об ущемлении прав (ТГ-каналы анти-прививочной направленности, а также родительские чаты распространяют подробные инструкции, составленные юристами)

4. Купить справку об аллергии

5. Купить фальшивый сертификат (стоимость 5 тысяч рублей)

6. Договориться с медсестрой, чтобы она сделала укол в ватку (подсказывают в комментах) или вылила вакцину в раковину.

Но есть и случаи, когда прививаются и сторонники теории "чипирования".

Хотя к агитации за прививки подключились и прокремлевские ресурсы, среди сторонников власти антивакцинаторов по-прежнему много, сетует ​Максим Соколов:

Антипрививочные настроения по преимуществу развиты в охранительной среде, прогрессивная общественность больше доверяет врачам. Причем эта картина не только у нас, но и в Америке.

Хоть на старости лет обратно в либералы подавайся.

Но способы "мотивировать" население власти еще не исчерпали, иронизируют в Сети.

Кирилл Бачериков

Всего-то нужен запрет на продажу алкоголя нечипированным.

Россия выйдет на первое место по темпам вакцинации уже на следующий день.