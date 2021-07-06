Роспотребнадзор изменил правила для возвращения россиян из-за границы

Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для вакцинированных и переболевших россиян, которые возвращаются в Россию из-за границы. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликовнного во вторник на официальном портале правовой информации.

Проходить тестирование после возвращения в Россию не нужно будет людям, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода. Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации должны быть размещены на портале госуслуг.

Также Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы. Теперь им нужно будет сдать только один тест в течение трех дней с момента прибытия. До получения результатов исследования необходимо находиться на самоизоляции.