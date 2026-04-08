СМИ: Гладкова в Белгороде может сменить генерал Шуваев

Губернатором Белгородской области после предполагаемой отставки Вячеслава Гладкова может стать участник войны в Украине, генерал-майор Александр Шуваев. Об этом сообщил белгородский телеграм-канал "Пепел". Информацию "Новой газете Европа" подтвердил неназванный источник. По его словам, Шуваев может приступить к обязанностям уже 13 апреля.

О возможной отставке Гладкова 7 апреля писали "Ведомости" со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Гладков возглавил регион в 2020 году. Очередные выборы губернатора должны пройти в сентябре 2026 года.

В оперштабе региона заявили, что необходимо следить за официальными источниками информации. "На сегодняшний день – губернатор работает", – сказано в сообщении. Сам Гладков эту тему не комментировал.

Один из собеседников "Ведомостей" сообщил, что его возможный уход связан в том числе со здоровьем. Близкий к администрации президента источник при этом заявил, что "логично" провести ротацию руководства в регионе, так как там "не лучшая" ситуация с поддержкой власти. Другой собеседник издания наоборот указал на высокие рейтинги Гладкова, несмотря на тяжелую ситуацию в Белгородской области, связанную с обстрелами и перебоями в работе коммунальных служб.

В последние недели Гладков привлёк внимание в том числе критикой блокировок в интернете, в том числе касающихся Telegram.

Александр Шуваев родился в Белгородской области. Он принимал участие в "специальной военной операции" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину). По данным "Пепла", он командовал 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

За время войны ему присвоили звание Героя России. В 2025 году Шуваев стал участником инициированной президентом Владимиром Путиным программы "Время героев" для ветеранов войны против Украины. В январе 2026 года его назначили заместитетелем губернатора Иркутской области.