Жители Белгородской области призвали "судить" Роскомнадзор

В Белгородской области из-за отсутствия мобильного интернета в приграничных районах "достаточно часто" гибнут люди. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямой линии в соцсетях, передаёт "Говорит НеМосква".

"Кто будет отвечать за смерти людей, которые не смогли получить информацию о дронах из-за отключения мобильного интернета? Головой вообще думали те, кто это сделал? Белый список - не работает половина, дроны как летели, так и летят, им это не помеха. РКН судить надо", - зачитал Гладков обращения жителей.

Губернатор признался, что "абсолютно согласен со всеми возмущениями". "Мы все понимаем, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак со стороны ВСУ. С другой стороны, я абсолютно согласен, что для жителей приграничья отсутствие информации - это еще большая угроза, которая может привести и приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, к ранениям и разрушениям", - сказал он.

В отчёте о прямой линии, опубликованном на сайте Белгородской администрации, также говорится, что проблемы с работой мобильного интернета "отмечаются как в областном центре, так и в приграничных территориях", обратило внимание издание.

Гладков ранее уже касался этой темы, отмечая, что ограничения в работе Telegram создали дополнительные проблемы для жителей области, которая нередко подвергается обстрелам со стороны Украины. По словам Гладкова, власти региона ведут переговоры с федеральным центром и силовыми структурами "по нахождению компромиссного решения", которое бы распространялось на Белгородскую область, однако оно "не будет простым".

Ранее власти региона запретили распространять "неофициальную" информацию о последствиях атак.

В последние недели власти России всё более ограничивают работу в стране мессенджера Telegram. Кроме того, власти страны тестируют работу интернета по "белым спискам" – когда работают только те сайты, которые разрешены. С 5 марта мобильный интернет так работает в Москве.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отключения мобильного интернета "необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной все более изощрённых технологических методов для атак".

"Белые списки" ресурсов, доступных во время отключения интернета начали тестировать с лета 2025 года. В список доступных ресурсов включены сайты мобильных операторов, прокремлевских СМИ, госорганов, маркетплейсов, а также российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Max, однако зачастую не работают и они, отмечает "Настоящее Время".