СМИ: Кремль с Моргенштерном обсуждают возможность сотрудничества

Представители Администрации президента России ведут переговоры с продюсерами рэпера Алишера Моргенштерна, недавно покинувшего страну после обвинений, прозвучавших из уст главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Это утверждает Znak.com со ссыкой на свои источники в АП.

По данным издания, в ходе переговоров обсуждается возможность возвращения Моргенштерна в Россию, причём представители Кремля предложили ему сотрудничать с властями в преддверии выборов президента, которые должны состояться в 2024 году. В случае отказа от этого предложения, рэперу также не будут препятствовать в возвращении, однако в этом случае "все угрозы со стороны Следственного комитета могут материализоваться".

По данным источника, "вопросом Моргенштерна" занимается в том числе начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Адвокат Моргенштерна заявил Znak.com, что "ничего не знает" относительно переговоров артиста с Кремлём. Концертный директор Табриз Шахиди не подтвердил и не опроверг факт переговоров, отметив, что они "теоретически возможны с любым артистом, с любым лидером общественного мнения".

По словам источника Znak.com, в Кремле считают Моргенштерна одним из лидеров общественного мнения среди молодёжи, и не попытаться использовать его популярность в своих интересах "было бы глупо".

О том, что Моргенштерн уехал из России, стало известно 24 ноября. Это произошло на следующий день после того, как Бастрыкин публично обвинил музыканта в том, что тот якобы "торгует наркотиками в социальных сетях". Кроме того, в ноябре стало известно, что СК проводит проверку клипа Моргенштерна на предмет склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков, это тяжёлая уголовная статья. Ранее Моргенштерна в административном порядке штрафовали за "пропаганду наркотиков".

Концерт рэпера в Москве 26 ноября был отменён. По данным СМИ, артист сейчас находится в Объединённых арабских эмиратах. Сам он ситуацию не комментировал.