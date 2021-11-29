Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

СМИ: Кремль с Моргенштерном обсуждают возможность сотрудничества

Алишер Моргенштерн

Представители Администрации президента России ведут переговоры с продюсерами рэпера Алишера Моргенштерна, недавно покинувшего страну после обвинений, прозвучавших из уст главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Это утверждает Znak.com со ссыкой на свои источники в АП.

По данным издания, в ходе переговоров обсуждается возможность возвращения Моргенштерна в Россию, причём представители Кремля предложили ему сотрудничать с властями в преддверии выборов президента, которые должны состояться в 2024 году. В случае отказа от этого предложения, рэперу также не будут препятствовать в возвращении, однако в этом случае "все угрозы со стороны Следственного комитета могут материализоваться".

По данным источника, "вопросом Моргенштерна" занимается в том числе начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Адвокат Моргенштерна заявил Znak.com, что "ничего не знает" относительно переговоров артиста с Кремлём. Концертный директор Табриз Шахиди не подтвердил и не опроверг факт переговоров, отметив, что они "теоретически возможны с любым артистом, с любым лидером общественного мнения".

По словам источника Znak.com, в Кремле считают Моргенштерна одним из лидеров общественного мнения среди молодёжи, и не попытаться использовать его популярность в своих интересах "было бы глупо".

О том, что Моргенштерн уехал из России, стало известно 24 ноября. Это произошло на следующий день после того, как Бастрыкин публично обвинил музыканта в том, что тот якобы "торгует наркотиками в социальных сетях". Кроме того, в ноябре стало известно, что СК проводит проверку клипа Моргенштерна на предмет склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков, это тяжёлая уголовная статья. Ранее Моргенштерна в административном порядке штрафовали за "пропаганду наркотиков".

Концерт рэпера в Москве 26 ноября был отменён. По данным СМИ, артист сейчас находится в Объединённых арабских эмиратах. Сам он ситуацию не комментировал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG