СК проверит рэпера Моргенштерна на пропаганду наркотиков

Следственный комитет России проверит рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) на пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних из-за клипа на песню "Pablo", который исполнитель выпустил в мае этого года. Проверку проведут также в отношении продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова, опубликовавших видеозапись в своих соцсетях. Об этом сообщают телеграм-каналы "Mash" и "Осторожно новости".

Проверку проводят по части 3 статьи 230 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Телеканал RTVi со ссылкой на источники сообщает, что по версии следователей, в контенте, который Моргенштерн размещал в 2013-2021 годах, могут содержаться призывы к потреблению наркотиков.

Собеседник телеканала утверждает, что материал проверки творчества рэпера уже зарегистрирован в Главном следственном управлении СК по Москве. Источник RTVi привел выдержки из документов ведомства, в которых говорится, что Моргенштерн "в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков". Следователи считают, что целевой аудиторией исполнителя являются подростки.

В октябре этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на 9 мая. Позднее Моргенштерн опубликовал извинение в сторис на своей странице в инстаграме. По его словам, фразу про День Победы "вырвали из контекста", а СМИ исказили его слова "в своих грязных целях".

В июне этого года Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Её усмотрели в треках "Розовое вино 2" и Family. Позднее музыкант уточнил, что строки, которые вызвали претензии, исполнял рэпер Yung Trappa, вместе с которым были записаны композиции.

В декабре 2020 года прокуратура обратилась в суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России песню Моргенштерна и Slava Marlow "Cъел деда". Привлечённые ведомством эксперты сослались на некорректность названия трека. Других причин, почему его нужно запретить, в иске не указано.