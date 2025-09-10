СМИ: принц Гарри встретился с отцом, королём Карлом III

Британский принц Гарри в среду прибыл в резиденцию своего отца, короля Великобритании Карла III, на первую, по сообщениям британских СМИ, их встречу с февраля 2024 года.

Принц, носящий также титул герцог Сассекский, находится в Великобритании с понедельника. Он был замечен въезжающим в королевскую резиденцию Кларенс-хаус в Лондоне на черном автомобиле всего через час после прибытия туда короля. Карл III в среду вернулся в Лондон из Шотландии, что вызвало в британской прессе слухи о давно ожидавшемся примирении отца и сына.

Гарри порвал связи с королевской семьей в 2020 году и переехал в Калифорнию. Он не видел своего отца с тех пор, как прилетал в Великобританию в прошлом году, когда у короля был диагностирован рак. В мае Гарри рассказал, что они не общаются из-за многочисленных судебных разбирательств, которые он ведет в Великобритании, а также обвинений против королевской семьи, выдвинутых им в резонансных телеинтервью и в его мемуарах. Однако принц Гарри заявил, что надеется на "примирение", так как "не знает, сколько еще времени осталось у моего отца".

В понедельник принц посетил могилу своей бабушки, королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября 2022 года, планируется его участие в нескольких благотворительных мероприятиях.

С момента последней встречи с отцом, он трижды возвращался в Великобританию, но так и не увиделся с ним - даже в тот день, когда они находились на разных мероприятиях всего в двух милях друг от друга.

9 июля пресс-секретарь короля и глава пресс-службы принца были замечены на встрече в Лондоне. Газета Mail on Sunday опубликовала фотографию, на которой они сидят вместе на частной террасе в компании британского представителя Гарри, что подогрело слухи о возможной встрече отца и сына.