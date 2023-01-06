Пресса приводит "взрывные" отрывки из мемуаров британского принца Гарри

В Великобритании старшие члены королевской семьи оставляют без комментариев просочившиеся в прессу отрывки из мемуаров принца Гарри, герцога Сассекского - младшего сына короля Карла III. Книгу под названием Spare ("Запасной") за несколько дней до официальной публикации уже характеризуют как "скандальную и взрывную".

В автобиографии принц Гарри указывает на обиды и выдвигает ряд обвинений в адрес своих родственников. Книга поступит в продажу в Великобритании и США на будущей неделе, но этому предшествовали многочисленные утечки и преждевременное появление мемуаров в Испании, в связи с чем ряд СМИ получили копию до официальной публикации.

Наиболее цитируемым стал отрывок, в котором герцог Сассекский рассказывает о своей ссоре со старшим братом, первым в очереди на британский престол принцем Уэльским Уильямом. Гарри утверждает, что конфликт произошел из-за его супруги, американской актрисы Меган Маркл. "Он схватил меня за воротник, порвав висевший на шее шнурок, и повалил меня на пол", - цитирует рассказ принца издание Guardian.

Как следует из публикации газеты, ссора, произошедшая в 2019 году, была вызвана комментариями принца Уильяма в адрес Меган. Утверждается, что Уильям относился к браку своего брата критически, называя его жену "трудной, грубой и резкой". Принц Гарри отмечает, что после удара Уильяма он упал на собачью миску и поранился осколками. Позднее его брат вернулся и выглядел сожалеющим по поводу случившегося.

Также приводится рассказ принца о том, что именно Уильям со своей на тот момент девушкой, а ныне супругой Кэтрин посоветовали ему надеть нацистскую форму на костюмированную вечеринку по случаю Хэллоуина в 2005 году. Гарри утверждает, что на выбор был ещё костюм пилота, но Уильям и Кэтрин, смеясь, одобрили первый вариант. Фото принца в нацистской форме впоследствии разместил на первой полосе таблоид Sun.

В автобиографии Гарри называет Уильяма одновременно и своим "самым заклятым врагом", и "любимым братом". Он пишет, что между ними всегда было соперничество из-за ролей в королевской семье.

В мемуарах помимо проблем в отношениях с Уильямом принц Гарри рассказывает об опыте употребления кокаина, любовных связях, вспоминает о своём нежелании, чтобы его отец снова женился. Значительная часть книги связана со смертью его матери, принцессы Дианы, чувствами от этой потери и утрате доверия к близким, резюмирует "Би-би-си".