СМИ: против Абубакара Янгулбаева возбудили дело об экстремизме

В отношении чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева возбуждено уголовное дело об организации экстремистской деятельности, - сообщает телеграм-канал Baza. Поводом для этого, как утверждается, стало участие в прямых эфирах оппозиционного движения 1ADAT, руководимого его братьями Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевыми. Эфиры были посвящены судьбе их похищенной сотрудниками силовых структур Чечни матери Заремы Мусаевой. Её обвиняют в применении насилия к полицейскому.
Официально о возбуждении дела против Янгулбаева пока не сообщалось. Про новость он узнал от журналиста Кавказ.Реалии. Он подтвердил, что действительно участвовал в записях передач движения 1ADAT как гость.
"Я просыпаюсь и узнаю от вас по делу. Не знаю, как еще комментировать, - говорит правозащитник. – На днях я подал заявление в Следственный комитет по поводу геноцида чеченского народа, может быть, это стало раздражителем".
Янгулбаев добавил, что по адресу прописки никаких вызовов в правоохранительные органы и уведомлений о привлечении подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу не приходило.
"За последний год я дал множество интервью различным медиа, в том числе признанным экстремистскими и запрещенным в России ресурсам Алексея Навального. Практически каждую неделю я даю комментарии украинским СМИ, рассказывая про армию, кадыровцев, ложь российской пропаганды. На меня могли спокойно возбудить дело за это, но выбрали эфир, где я говорю про свою мать", - добавил Абубакар Янгулбаев.
После задержания и допроса в декабре 2021 года он, на тот момент юрист правозащитной организации "Команда против пыток", покинул Россию.
- Мусаева в начале 2022 года она была силой вывезена из Нижнего Новгорода, сейчас 53-летняя женщина находится под стражей в Грозном, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем. Правозащитники "Мемориала" считают её преследование политически мотивированным.
- С момента её похищения вся семья Заремы Мусаевой покинула Россию – ее супруг Сайди Янгулбаев уехал вместе с дочерью Алией в Европу. Их сыновья Абубакар, Ибрагим и Байсангур живут за пределами страны.
- В мае 2022 года стало известно, что Верховный суд Чечни объявил движение 1ADAT экстремистским. Перед этим Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про "преступный кадыровский режим".
- Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы заявляли, что их брат не участвует в деятельности оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что семью Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". Депутат Госдумы от республики Адам Делимханов публично пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых, а в Грозном прошел многотысячный митинг, участники которого жгли и топтали их фотографии.
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