СМИ: против Абубакара Янгулбаева возбудили дело об экстремизме

В отношении чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева возбуждено уголовное дело об организации экстремистской деятельности, - сообщает телеграм-канал Baza. Поводом для этого, как утверждается, стало участие в прямых эфирах оппозиционного движения 1ADAT, руководимого его братьями Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевыми. Эфиры были посвящены судьбе их похищенной сотрудниками силовых структур Чечни матери Заремы Мусаевой. Её обвиняют в применении насилия к полицейскому.

Официально о возбуждении дела против Янгулбаева пока не сообщалось. Про новость он узнал от журналиста Кавказ.Реалии. Он подтвердил, что действительно участвовал в записях передач движения 1ADAT как гость.

"Я просыпаюсь и узнаю от вас по делу. Не знаю, как еще комментировать, - говорит правозащитник. – На днях я подал заявление в Следственный комитет по поводу геноцида чеченского народа, может быть, это стало раздражителем".

Янгулбаев добавил, что по адресу прописки никаких вызовов в правоохранительные органы и уведомлений о привлечении подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу не приходило.

"За последний год я дал множество интервью различным медиа, в том числе признанным экстремистскими и запрещенным в России ресурсам Алексея Навального. Практически каждую неделю я даю комментарии украинским СМИ, рассказывая про армию, кадыровцев, ложь российской пропаганды. На меня могли спокойно возбудить дело за это, но выбрали эфир, где я говорю про свою мать", - добавил Абубакар Янгулбаев.

После задержания и допроса в декабре 2021 года он, на тот момент юрист правозащитной организации "Команда против пыток", покинул Россию.