В Грозном прошёл митинг против семьи Янгулбаевых

В центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых, которая по мнению чеченских властей стоит за критикующим главу Чечни Рамзана Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT. Перед собравшимися выступили спикер парламента Чечни Магомед Даудов, муфтий Салах Межиев, другие официальные лица из ближайшего окружения Рамзана Кадырова.
Судя по опубликованным с места митинга кадрам, на площади собрались несколько тысяч людей. По наблюдениям собеседников Кавказ.Реалии, на акцию пришло до 30 тысяч человек. Местный госканал уверяет, что их было более 400 тысяч. СМИ называют митинг несанкционированным, хотя с обеда 1 февраля бюджетникам рассылались сообщения об обязательном участии в мероприятии.
Митингующие несли типовые плакаты с перечеркнутыми фото семьи Янгулбаевых, а затем демонстративно их ломали, били палками и топтали. Тут же находился импровизированный костер, в котором жгли фото отца и сыновей Янглубаевых.
Несмотря на действующие в республике жёсткие противоэпидемиологические ограничения в связи с коронавирусом, массовое мероприятие прошло без вмешательства полиции, а его участники были без масок на лицах.
"Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям великого Шейха, авлия Кунта-Хаджи Кишиева (да будет возвышена его святость) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию", - говорится в новости государственного чеченского телеканала.
Также собравшиеся требовали от президента России Владимира Путина привлечь к уголовной ответственности журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и основателя правозащитной организации "Комитет против пыток" (признана "иностранным агентом") Игоря Каляпина, а также прекратить деятельность в России "Новой газеты", телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-"иностранным агентом") и самого "Комитета".
Накануне митинга телеграм-канал 1ADAT опубликовал скрины переписок из чатов в мессенджерах, где студентов мужского пола обязывают явиться на митинг. От них также требовали надеть религиозные головные уборы. Примеры такой же переписки приведены и по бюджетным организациям Грозного.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. С момента похищения достоверной информации о судьбе и состоянии здоровья больной инсулинозависимым диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней не допускают адвокатов.
- 23 января министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в их адрес, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".
- Комиссия Госдумы по этике рассмотрит высказывания депутата Адама Делимханова в случае поступления соответствующего обращения, заявил первый зампред комиссии Василий Пискарев.
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