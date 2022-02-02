В Грозном прошёл митинг против семьи Янгулбаевых

В центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых, которая по мнению чеченских властей стоит за критикующим главу Чечни Рамзана Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT. Перед собравшимися выступили спикер парламента Чечни Магомед Даудов, муфтий Салах Межиев, другие официальные лица из ближайшего окружения Рамзана Кадырова.

Судя по опубликованным с места митинга кадрам, на площади собрались несколько тысяч людей. По наблюдениям собеседников Кавказ.Реалии, на акцию пришло до 30 тысяч человек. Местный госканал уверяет, что их было более 400 тысяч. СМИ называют митинг несанкционированным, хотя с обеда 1 февраля бюджетникам рассылались сообщения об обязательном участии в мероприятии.

Митингующие несли типовые плакаты с перечеркнутыми фото семьи Янгулбаевых, а затем демонстративно их ломали, били палками и топтали. Тут же находился импровизированный костер, в котором жгли фото отца и сыновей Янглубаевых.

Несмотря на действующие в республике жёсткие противоэпидемиологические ограничения в связи с коронавирусом, массовое мероприятие прошло без вмешательства полиции, а его участники были без масок на лицах.

"Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям великого Шейха, авлия Кунта-Хаджи Кишиева (да будет возвышена его святость) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию", - говорится в новости государственного чеченского телеканала.

Также собравшиеся требовали от президента России Владимира Путина привлечь к уголовной ответственности журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и основателя правозащитной организации "Комитет против пыток" (признана "иностранным агентом") Игоря Каляпина, а также прекратить деятельность в России "Новой газеты", телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-"иностранным агентом") и самого "Комитета".

Накануне митинга телеграм-канал 1ADAT опубликовал скрины переписок из чатов в мессенджерах, где студентов мужского пола обязывают явиться на митинг. От них также требовали надеть религиозные головные уборы. Примеры такой же переписки приведены и по бюджетным организациям Грозного.