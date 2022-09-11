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СМИ сообщили о задержании экс-главы СБУ Харьковской области

Роман Дудин, который до конца мая возглавлял управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержан по подозрению в госизмене и уходе с места службы. Об этом сообщает Общественная телерадиокомпания Украины со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По информации СМИ, задержали Дудина в одной из областей на западе Украины. Получить комментарий от Государственного бюро расследований и экс-руководителя спецслужбы журналистам не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда Зеленский сказал, что бывший глава СБУ "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

В июле Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. По словам украинского лидера, в стране расследуются несколько сотен дел о госизмене, а более 60 работников правоохранительных остались на оккупированной территории и действуют против интересов Киева. Ответственность за это лежит на руководителях ведомств, считает Зеленский.

  • Роман Дудин возглавлял Управление СБУ в Харьковской области с марта 2020 года.
  • В феврале 2022 года, перед вторжением России на территорию Украины, Дудин уверял, что область надёжно защищена, а СБУ внимательно следит за ситуацией на границе.
  • После ухода с должности Дудин публиковал видео и сообщения с критикой подконтрольных Киеву властей и военных, отмечает Общественная телерадиокомпания Украины.

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