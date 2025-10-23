СМИ сообщили о задержании главы Агентства по страхованию вкладов

С главой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андреем Мельниковым проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным агентства, Мельникова доставили в СИЗО "Лефортово".

"Коммерсант" пишет, что суд арестовал Мельникова и отправил его в это СИЗО. Официальной информации о процессуальном статусе Мельникова пока нет, в Агентстве по страхованию вкладов от комментариев отказались.

По утверждениям СМИ, показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх. В октябре 2024 года он был заключён под стражу по делу о мошенничестве. Ему вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства.

Агентство по страхованию вкладов - госкорпорация, которая в частности осуществляет выплату страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай. АСВ также исполняет функции конкурсного управляющего и временной администрации банков, у которых Банк России отзывает лицензию. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина возглавляет совет директоров АСВ.