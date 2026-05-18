СМИ: Трамп обсудит с командой варианты действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп 17 мая призвал Иран "поторопиться" с заключением мирного соглашения, угрожая серьёзными последствиями.

"Для Ирана время истекает, и им лучше начать действовать быстро, иначе от них ничего не останется. Время имеет важное значение", – написал он в Truth Social. Такими же словами он описал ситуацию и журналисту Axios Бараку Равиду.

Комментарии Трампа появились после того, как иранские СМИ сообщили, что США не предложили никаких уступок в своём последнем ответе на предложение, которое Тегеран передал Вашингтону через Пакистан.

Хотя официальных комментариев от иранских властей не последовало, государственное информационное агентство Mehr заявило, что США хотят "получить уступки, которых не удалось добиться в ходе войны", добавив, что это может стать препятствием для заключения сделки путем переговоров.

Между США и Ираном по-прежнему действует перемирие, заключённое в начале апреля, первоначально на две недели для проведения переговоров. Впоследствии его продлили на неопределённый срок, но переговоры не привели пока ни к какому результату.

Ранее 17 мая, ссылаясь на израильских чиновников, издание Axios сообщило, что Трамп разговаривал по телефону с премьер–министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который открыто заявлял об отказе от любых компромиссов с Тегераном до решения ключевых вопросов конфликта, в частности об иранской ядерной программе.

В отдельном сообщении Axios отметило, что, как ожидается, на этой неделе президент США проведет встречу с высшими должностными лицами страны в сфере безопасности, чтобы обсудить варианты действий против Ирана. Встреча назначена на 19 мая, пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников. CNN со ссылкой на источник сообщает, что мероприятие пройдет "в начале этой недели". Другие подробности не приводятся.

В субботу, 16 мая, американский президент уже встречался с этой же группой в своем гольф-клубе в штате Вирджиния. Среди присутствующих были вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Как писала ранее The New York Times, в мае ближайшие помощники Трампа подготовили планы новых ударов по Ирану на случай, если Белый дом решится возобновить боевые действия. Среди предлагаемых вариантов – масштабные бомбардировки иранских военных объектов, а также наземная операция для вывоза из Ирана обогащённого урана.

В разговоре с Axios Дональд Трамп сообщил, что все еще ждёт от Тегерана обновленного предложения по мирному урегулированию, которое, как он надеется, должно быть "лучше, чем последнее".

"Мы хотим заключить сделку. А они [иранцы] не предлагают то, что мы хотим. Им надо пойти нам на встречу, иначе по ним будет нанесен суровый удар, и они этого не хотят", – сказал Трамп, добавив, что в случае новых американских атак по Ирану удар будет "гораздо сильнее, чем ранее".

28 февраля США и Израиль начали совместную военную кампанию против Ирана, имея целью, среди прочего, ограничить ядерный и баллистический потенциал этой страны. В ответ Иран фактически закрыл Ормузский пролив – важный водный путь, через который ранее проходила пятая часть мировой торговли нефтью, что вызвало резкий рост цен на рынках. С тех пор этот вопрос стал центральным для разрешения конфликта.