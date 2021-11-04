СМИ: в США арестован россиянин, помогавший составлять досье на Трампа

В Соединённых Штатах арестован гражданин России, который сотрудничал с автором так называемого досье на Дональда Трампа. Об аресте аналитика Игоря Данченко со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

Россиянин, как утверждается, арестован в рамках начатого по инициативе бывшего президента Дональда Трампа расследования возможных нарушений закона при расследовании российского вмешательства в выборы президента США. В чём именно его обвиняют, пока не известно.

Данченко в 2016 году помогал бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу в поисках доказательств возможной связи сотрудников штаба Трампа с Россией. Опираясь на свои российские источники, он собрал информацию, часть которой была включена в так называемое досье, опубликованное в начале 2017 года.

При этом сам Данченко, когда о его роли стало известно, подчёркивал, что не ручался за достоверность этих сведений. Как отмечает New York Times, часть этой информации в ходе расследования ФБР была признана недостоверной. В американских СМИ появлялись сообщения, что ранее спецслужбы проверяли уроженца России, живущего и работающего в США, на сотрудничество с российскими спецслужбами. Сам Данченко заявлял, что не является российским агентом. Он указывал, помимо прочего, на то, что первым обнаружил признаки плагиата в кандидатской диссертации президента России Владимира Путина.

Новость дополняется