СМИ: задержан экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

Издания РБК и Baza сообщают о задержании бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Как пишет Baza, он был взят под стражу в отделении полиции, куда сам пришёл по повестке.

Против Чемезова возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Мошенничество вменяется и бывшей жене Чемезова Ирине, она помещена по домашний арест. У обоих арестованы счета.

С поста вице-губернатора Чемезов был уволен 25 сентября - после того, как стал ответчиком по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО «Корпорация СТС», ООО «Интертехэлектро - Новая генерация», ООО «Курганская ТЭЦ» и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять около 40 компаний.

В иске утверждается, что "выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, государственного унитарного предприятия "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур".

По данным Генпрокуратуры, на территории Уральского федерального округа работает группа компаний "Корпорация СТС", которая фактически монополизировала ключевые коммунальные услуги сразу в пяти субъектах России. Биков и Бобров, как утверждается, были её бенефициарами. По сведениям Генпрокуратуры, оба с 2007 года проживают в Австрии, где получили гражданство.

Ответчиками по делу, среди других, названы бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов. По версии прокуратуры, Чемезов занимался лоббированием интересов холдинга и согласовал "кабальные тарифы" после ареста Смирнова в 2025 году по делу о взятках.

The Insider пишет, что Смирнов, который был в правительстве Свердловской области министром по делам ЖКХ, дал показания на Чемезова.



