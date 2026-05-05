Снегурочки и барабашки "СВО". Кира Меркун – о причинах бездетности

В России немногим более 34 миллионов женщин детородного возраста, далеко не все готовы рожать, да и не от кого особо. Самые активные и отчаянные мужчины уехали в эмиграцию или на фронт. Рождаемость упала до уровня 2006 года, примерно 1,2 миллиона младенцев в год. Рожает только одна женщина из тех двадцати восьми, которые могли бы…

Причина не только в женском одиночестве, но и в отвращении к мужьям, вернувшимся с фронта. На фоне бесконечно долгой войны холодность жен стала реакцией на причастность мужей к смерти. Даже банальные носки мужа источают смрад трупов, по которым он ходил в "мясные штурмы". По туманным законам идиосинкразии и синестезии любой безобидный прежде стимул может вызывать непреодолимое отвращение. Мозг перекодирует сигналы близости в сигналы опасности, и вместо того, чтобы броситься на шею вернувшемуся мужу, женщина может отпрянуть, а то и пережить паническую атаку, бежать, куда глаза глядят и насколько станет сил.

Уровень бесплодия "неясной этиологии", как называют психологическое бесплодие, и до "СВО" составлял примерно 15 процентов в российских парах, оформивших брак. Это верхняя напряженная норма для любой популяции.

Бесплодие связывают со стрессом, дисгармонией в паре, скрытым психологическим отказом от детей одного из партнеров, чувством вины и тревоги, вынесенными из собственного детства. Жизнь на кортизоле в постоянном стрессе также блокирует детородные функции. "СВО" стала источником такого стресса с очевидными психофизиологическими изменениями в организме женщины. Ребенок не приходит в мир, если мать всем организмом сигнализирует об опасности.

В Москву из провинций прибывают молодые женщины, разыскивают по госпиталям своих горемычных мужей, от которых-то и детей не успели родить. Юные жены особенно видны среди клиентов, которые снимают квартиры на короткий срок. Они надеются за 1-2 месяца поднять мужа на ноги, а ног иногда уже нет. Их много: десятки тысяч раненых прошли через госпиталя.

Жены приезжают выхаживать фронтовиков-инвалидов, повинуясь долгу, веря в силу любви, а потом уезжают тихо, с потухшим взглядом, бросая съемные квартиры до срока, потому что ничего уже не изменить. Он похоронен заживо в госпитале, ничего не может делать сам, не будет же она маяться с ним до веку? Через месяц от энтузиазма не остается ничего, кроме усталости, отчаяния и желания выспаться, наконец, чтобы очнуться от всего этого как от страшного сна. Ей двадцать, а жизнь уже закончилась. Понятно, почему военкоматы не спешат оповещать родственников: помимо бардака, дают им еще и время собраться с силами.

Природа выставляет свои барьеры против агрессии, самоуничтожения человеческого рода, угрозы своему виду

Не получается наслаждаться на пару с убийцей, равно как и с калекой. Оба варианта выходят за пределы биологической программы по производству здорового потомства. Это сильнее психологии, морали, государственных выплат, уговоров подруг или родственников. Природа выставляет свои барьеры против агрессии, самоуничтожения человеческого рода, угрозы своему виду. Даже если женщина останется жить с убийцей или самоубийцей (а как еще называть идущих по своей воле убивать сородичей?), c высокой вероятностью ее ждет психологическая бесплодность, страх перед материнством, выкидыши. Природа агрессивно отбраковывает варианты, связанные с истреблением себе подобных. Самец, который беспричинно убивал своих, не должен оставаться в популяции, давать потомство: он опасен для самых близких родственников, о чем мы регулярно узнаем из российских криминальных хроник. Осознается этот видовой охранный механизм обычно как притча о детях, которые расплачиваются за грехи отцов, о неминуемом наказании за убийство.

Но и расхождения между мужскими и женскими долгосрочными установками на брак рушат союзы. Когда женщина впервые встречает мужчину, она чувствует себя идеальной, когда мужчина встречает свою женщину, он чувствует себя реальным, живым.

Жены не желают слететь с пьедестала, и вообще расплачиваться своим телом за бойню, как это уже сделал муж. Отношения государства с женами напоминают игру в подкидного дурака, где каждая из сторон надеется выиграть, перебрасывая карту другому. Пока мужья на фронте, можно воображать себя особенной, из тех, кому повезло, ничего не делая, получать уважение и содержание. Но вот он (да не он уже, чужой!) вернулся, и рушатся своды фантазий, а заодно и привычный расклад ролей. Теперь он – герой, ожидает идеализации и поклонения. Хемингуэй уверял, что солдат, вернувшийся с фронта живым, чувствует себя бессмертным, богом. А она не рада?

Холодность женщин иногда называют комплексом Снегурочки и связывают не только с травмой отвержения (насилия) со стороны отца, но и с другой крайностью – нарциссизмом, безграничной самовлюбленностью, вынесенной из детского опыта некритичного родительского любования маленькой девочкой. Детский эгоцентризм, отказ от важных позывов женственности, готовности поддерживать и заботиться, мешают развитию отношений со взрослым мужчиной, который к тому же становится мишенью женской критики – из-за своей несуразности, неидеальности, невезучести. Война обостряет любые конфликты и комплексы. Иногда Снегурочка становится агрессивной Бабой Ягой быстрей, чем успеет состариться.

Вчерашней "идеальной женщине", жене героя, предлагается скучная, рутинная жизнь с человеком, у которого уже все самое важное позади. Мужчины со схлопнувшимся горизонтом никому не интересны, ни женам, ни детям, ни товарищам. Чтобы выбраться, военным предлагают бесплатную психологическую помощь и социальную реабилитацию. А вот их женам после долгого праздного ожидания мужа с фронта сулят краткосрочные курсы обучения новым профессиям, включая сложную и энергоемкую профессию кризисного психолога.

Женщин отправляют на работe будто на перевоспитание. Теперь здоровье мужей – их забота. Тут и не захочешь, начнешь изучать кризисную психологию и экстренную медицину.

Но есть и хорошие новости на любовном фронте. В страну вернулись барабашки! В девяностые годы, видимо, от отчаяния, из-за голодухи и одиночества работницы одной из ткацких фабрик в общежитии установили парапсихологическую связь с некими загадочными существами, любовно названными барабашками. Перестукивались с ними, как моряки с помощью азбуки Морзе. Отвечают барабашки стуком только женщинам, в полной тишине и темноте, один стук – "да", два стука – "нет". Собственно, все, что нужно знать вечно сомневающейся девушке, гадающей прежде на ромашке и кофейной гуще.

Про этот случай сняли сюжет на центральном телевидении, причем в научной редакции, не без участия психологов, так что барабашки были легализованы и быстро распространились в женских головах в пределах всего СНГ. А потом появились интернет-женихи со всего мира, и барабашки затихли, ушли в партизаны.

Новой волне барабашек предшествовал выход "ржачного" сериала "Барабашка" (2022), премьера которого состоялась в начале войны. Немногим позже целая серия самой популярной в России мультипликационной франшизы "Маша и медведь" была посвящена песне "Барабашка" (2023): "Кто-то всегда рядом, особенно ночью…"

Ну, и заморских женихов заблокировали нынче вместе с социальными сетями и мессенджерами.

И в ЖЭКи потянулись женщины, оспаривая барабашек. Соседки ссорятся: с кем он на самом деле перестукивается? Кого он предпочитает, этот милый стукачок? Вместе с одиночеством, отчаянием и последней надеждой на справедливое решение женского вопроса барабашки стали возвращаться в дома, занимая вакантные места. Эпидемия барабашек! Прислушайтесь в глухой ночи – он рядом…

Сотрудники ЖКХ вначале были обеспокоены появлением незарегистрированных обитателей, а потом махнули рукой: меньше будут жаловаться на плохие условия жизни, скрипучие лестницы, сквозняки и ночные шумы. Пока воображение занято общением с анонимными бомжиками, женщины ведут себя спокойней и становятся менее требовательными. Пусть сами ладят. Только пригрозили, что будут начислять коммунальные услуги с учетом нового жильца, если хождения с жалобами не прекратятся.

Психологи снова стали зарабатывать на трактовке поведения, любовных практиках барабашек, используя женские рассказы как проективные тесты. Кто такой барабашка, как он выглядит, с чем его едят? Он не что иное, как проекция женских желаний, ясная как слеза. Повод для десяти дорогостоящих сессий.

Феномен домового духа зафиксирован в разных странах мира, но наш, как утверждает пропаганда, самый добрый и скромный на свете, не такой эгоист как его литературный сверстник, хвастун Карлсон или злобный полтергейст. Ученые утверждают, что барабашки в России были всегда, но договориться с ними удалось только после распада СССР на волне роста национального сознания. И вот теперь, по той же причине, на фоне войны. Барабашка – настоящий русак, идеальный мужчина, ничего не требует, никогда не бросит, соответствует минимальным женским ожиданиям россиянок: "Лишь бы был!"

Так что, несмотря на призывы государства увеличить деторождение, часть женщин потеряли всякий интерес к семейной жизни, а те, кто еще чего-то ждет, довольствуются более скромными вариантами, пусть без перспектив деторождения, но и без угрозы вдовства. Барабашек пока не берут на войну.

Нельзя войти в войну и выйти оттуда, как ни в чем не бывало. Отказываясь от своей субъектности, права голоса, от своей природы, сигналов тела, человек теряет все, начиная с чувствительности и рассудка. Государство знает эту механику и понимает: главное – подтолкнуть на конвейер самоистребления, дальше само закрутится, делай с ними, что хочешь. Пусть за войну расплачиваются не только мужчины, но и их женщины – для полного баланса и гармонии.

А детей нарожают другие, наивные и нестреляные.