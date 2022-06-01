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Снимут Россию с нефтяной иглы

Новый, уже шестой пакет санкции против России и статью президента США в газете "Нью-Йорк таймс" обсуждают военно-политический аналитик Юрий Федоров и политический обозреватель Константин фон Эггерт.

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