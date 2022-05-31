Энергокомпании ФРГ заплатили за газ по новой схеме

Германские энергетические компании Uniper и RWE впервые заплатили за российский газ по новой схеме, предложенной Москвой, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива.

В компаниях утверждают, что этот способ оплаты не нарушает санкционный режим, введённый против России из-за нападения на Украину, согласован с правительством ФРГ.

В прошлом году на долю российского газа в Германии пришлось более половины от всего импорта сырья.

На фоне ограничений со стороны стран Запада президент России Владимир Путин распорядился обеспечить проведение платежей за поставки российского газа в "недружественные страны", к которым относятся все государства ЕС, с конвертацией в рубли.

Согласно новой схеме, для расчета с российской стороной компаниям необходимо открывать счета в Газпромбанке. От оплаты по такой схеме отказался ряд западных стран, в том числе Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды и Дания.