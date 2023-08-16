СNN опубликовал видео удара дронов по Крымскому мосту

Телеканал CNN опубликовал видеозапись, полученную от Службы безопасности Украины, на которой запечатлен момент атаки на опору Крымского моста 17 июля.

Таким образом, Киев впервые официально признал причастность украинской спецслужбы к этому удару .

СБУ предоставила телекомпании запись с экрана оператора морского беспилотника, на которой видны последние секунды перед тем, как начиненный 850 килограммами взрывчатки дрон врезается в железобетонную опору моста. Источники в украинской спецслужбе также предоставили CNN две видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент ударов беспилотников (другой беспилотный катер взрывается возле железнодорожного пролёта Крымского моста).

Глава СБУ Василий Малюк в интервью CNN рассказал, что для атаки использовался дрон Sea Baby ("Морской малыш"). Он стал результатом многомесячных разработок, которые начались сразу же после полномасштабного российского вторжения в Украину. По словам Малюка, при помощи этих дронов украинская спецслужба недавно нанесла удар по Крымскому мосту, а также атаковала российские десантный корабль "Оленегорский горняк" и на танкер "Сиг".

17 июля в результате атаки была выведена из строя автомобильная часть Крымского моста, связывающего Россию с аннексированным украинским полуостровом, два человека погибли. 8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате обрушилось несколько пролётов . Российские власти назвали взрыв на мосту терактом и обвинили в нём спецслужбы Украины.

Киев неоднократно заявлял, что считает мост легитимной военной целью, так как он используется, в том числе, и для снабжения российской группировки войск в Украине.