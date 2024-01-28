Собчак: видео "голой вечеринки" Путину показал Михалков

Президент России Владимир Путин узнал о так называемой голой вечеринке в московском клубе "Мутабор", участники которой столкнулись с многочисленными неприятностями – от отмены концертов до административного ареста, – от режиссёра и автора программы "Бесогон" Никиты Михалкова. Это утверждает журналистка Ксения Собчак, по её словам, два источника "уверенно и с подробностями" рассказали ей, что Михалков не только рассказал Путину о вечеринке, но и показал видео, на котором известные деятели шоу-бизнеса предстают в полуголом виде, снабдив его комментарием "про 666 и сатанинскую вечеринку".
Действия Михалкова Собчак назвала "доносом" и отметила, что Путин "уважает и любит" Михалкова и открыт аргументам с его стороны. "Именно поэтому со стороны власти была такая жёсткая реакция – не только пропаганда запрещённой экстремистской ЛГБТ, но и насмешка над СВО (специальная военная операция – официальный российский термин для обозначения войны в Украине. – РС)", – пишет Собчак.
Она сама была среди гостей вечеринки в "Мутаборе" и, после того как разразился скандал, записала видео с извинениями. "От извинений никто не отказывается, просто хочется знать, кому мы должны быть благодарны", - написала она, призвав Михалкова также отреагировать на антисемитскую публикацию о похоронах поэта Льва Рубинштейна в "Экспресс-газете".
Михалков утверждения Собчак пока не комментировал.
То, что Путин очевидно знает о "голой вечеринке" и негативно её оценивает, понятно из его высказываний в последнее время. В двух выступлениях он провёл параллели между участниками войны в Украине, которых он назвал будущей "элитой" страны, и теми, кто, по его словам, "прыгает без штанов" и является "чудиками, которые обнажают гениталии".
- Частная вечеринка в клубе "Мутабор", посвящённая открытию выставки фотографий журнала Playboy, прошла 20 декабря. Для гостей, участников московской светской жизни, рекомендовался дресс-код с минимумом одежды.
- Фотографии и видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали осуждение провластных блогеров и активистов. Участников, в частности, обвинили в неуместности таких мероприятий на фоне российского вторжения в Украину.
- Источники нескольких СМИ предположили, что общественная кампания была организована из Кремля. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждало, что она началась после того, как Путину показали фотографии с вечеринки. Организатор вечера блогер Анастасия Ивлеева и многие гости, в том числе телеведущая Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, вынуждены были опубликовать видео с извинениями или оправданиями за мероприятие. Ивлеевой суд назначил административный штраф. Работу клуба на три месяца приостановили с указанием на формальные нарушения.
- Один из участников вечеринки – рэпер Vacio (Николай Васильев) - был дважды отправлен судом под арест по обвинению в мелком хулиганстве, сначала на 15 суток, а затем на 10. Будучи под арестом, он получил повестку в военкомат. По данным издания "Агентство", эпизод с участием Vacio, который пришёл на вечеринку в одетом на пенис носке, особенно разозлил Путина. Ещё один участник вечеринки, певец Дима Билан, посетил оккупированную Россией территорию Донецкой области.
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