Собчак: видео "голой вечеринки" Путину показал Михалков

Президент России Владимир Путин узнал о так называемой голой вечеринке в московском клубе "Мутабор", участники которой столкнулись с многочисленными неприятностями – от отмены концертов до административного ареста, – от режиссёра и автора программы "Бесогон" Никиты Михалкова. Это утверждает журналистка Ксения Собчак, по её словам, два источника "уверенно и с подробностями" рассказали ей, что Михалков не только рассказал Путину о вечеринке, но и показал видео, на котором известные деятели шоу-бизнеса предстают в полуголом виде, снабдив его комментарием "про 666 и сатанинскую вечеринку".

Действия Михалкова Собчак назвала "доносом" и отметила, что Путин "уважает и любит" Михалкова и открыт аргументам с его стороны. "Именно поэтому со стороны власти была такая жёсткая реакция – не только пропаганда запрещённой экстремистской ЛГБТ, но и насмешка над СВО (специальная военная операция – официальный российский термин для обозначения войны в Украине. – РС)", – пишет Собчак.

Она сама была среди гостей вечеринки в "Мутаборе" и, после того как разразился скандал, записала видео с извинениями. "От извинений никто не отказывается, просто хочется знать, кому мы должны быть благодарны", - написала она, призвав Михалкова также отреагировать на антисемитскую публикацию о похоронах поэта Льва Рубинштейна в "Экспресс-газете".

Михалков утверждения Собчак пока не комментировал.

То, что Путин очевидно знает о "голой вечеринке" и негативно её оценивает, понятно из его высказываний в последнее время. В двух выступлениях он провёл параллели между участниками войны в Украине, которых он назвал будущей "элитой" страны, и теми, кто, по его словам, "прыгает без штанов" и является "чудиками, которые обнажают гениталии".