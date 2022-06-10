Собиратели земель и фекалий. Блогеры о Путине и царе Петре

В выступлении перед молодыми предпринимателями 9 июня Владимир Путин поставил себя на одну доску с Петром I, который, по его мнению, "возвращал" российские территории.

Патриоты, как обычно, в восторге.

У других блогеров после очередной исторической лекции президента возникло множество вопросов.

Сергей Абашин

Бункерный историк опять наставляет молодёжь: "Вот Пётр Первый Северную войну 21 год вёл. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал! Так и есть. Всё Приладожье, там, где Петербург основан. Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали её за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причём эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал"

Что с головой у этого историка, всё ли в порядке?

У меня есть вопросы. Первый: по итогам Северной войны России отошли земли всей Эстляндии и Лифляндии, то есть нынешних Эстонии и Латвии. Они тоже принадлежали "исторической России" "испокон веков" и Пётр их "возвращал"? Второй: в Приладожье вместе с финно-уграми "испокон веков" жили славяне и Российское государство их контролировало, поэтому это законные исторические "русские земли", но ведь по точно такой же логике если там жили финно-угры, то с таким же успехом это "финская земля", а финны тогда жили в Швеции и Швеция тоже контролировала эти земли, значит это их исторические земли тоже? Третий: что с головой у этого историка, всё ли в порядке?

Игорь Эйдман

Это как Макрон или Шольц заявили бы, что в их странах "почти ничего не изменилось" со времен Людовика 14 или Фридриха Великого и надо по примеру славных предшествеников возвращать себе "исконные земли". А потом Макрон, к примеру, решил бы "возвратить в родную гавань" франкоязычную часть Бельгии, а для начала разбомбил бы Брюссель и Льеж. А Шольц сделал бы тоже самое с Гданьском или Страсбургом.

Но нет, в отличие от Путина войну начать они бы не успели. Их бы сразу после такой речи, несмотря на звания и чины, принудительно госпитализировали в психушку к другим Людовикам, Фридрихам и Наполеонам.

Пациент не понимает, что в 21 веке земля перестала быть высшей ценностью

Однако российский безумец не только сохраняет власть, но воспринимает своё безумие как руководство к действию; пытается вести себя в современном мире как в 18 веке, убивает десятки тысяч людей ради расширения своего государства. Пациент не понимает, что в 21 веке, в постиндустриальном обществе земля перестала быть высшей ценностью, а войны за территории потеряли смысл, но стали крайне опасны для всех участников, потому что могут привести к глобальной ядерной катастрофе.

Главная и наиболее актуально опасная глобальная угроза сейчас даже не всемирное потепление, а безумец(цы) во главе ядерной страны. Нейтрализовать её можно только самыми радикальными средствами.

Дмитрий Травин

Путин сегодня сказал, что почти ничего не изменилось со времен Северной войны, и что Петр возвращал территории. Президент хотел сделать, конечно, акцент на том, что Швеция была завоевателем на Балтике. И это верно. Но кое-что за последние триста лет все же сильно изменилось. Петр вел войну со шведами так, что смог обеспечить себе поддержку ряда европейских держав, а Карл оказался в изоляции. Сегодня же в сложном положении оказалась Россия. И никак не подтверждается миф, будто Запад всегда против нас сплачивается. При Петре такого сплочения не было. А вот при Путине появилось.

Для Кремля существует лишь борьба великих держав

Но интересно в высказывании президента, скорее, другое. История для Путина, похоже, представляет собой борьбу имперских держав, в которой теряются малые народы, имеющие свою родину, свои интересы и свою собственную гордость. Петр ведь не только возвращал. Он заодно прихватывал то, что ранее прихватили шведы. Петр присоединил к России земли балтийских народов и ингерманландских финнов, что никак нельзя назвать возвращением. У этих народов тогда не было своей государственности, и обе соперничающие державы в равной мере старались их прихватить. По отношению к ним Россия вела себя точно также, как Швеция.

Сегодняшнее высказывание Путина помогает лучше понять официальную позицию Кремля в нынешних конфликтах. Для него существует лишь борьба великих держав. Согласно риторике наших политиков и пропагандистов Россия противостоит Западу. А украинский народ оказывается такой же пешкой в игре на большой европейской шахматной доске, какой были малые балтийские народы в игре XVII – XVIII веков. Понятно, что в то время разнообразные малые народы, не имевшие своей государственности, не принято было замечать. Их в равной мере не замечали как Швеция с Россией на востоке Европы, так и Франция с Испанией на Западе. Но сегодня у нас на дворе XXI век, и на судьбу малых народов в Европе принято смотреть иначе, чем в годы Северной войны. Может поэтому и создается впечатление, будто весь Запад сплотился против России?

Большинство оппозиционных комментаторов большого сходства между Путиным и Петром I не видит.

Борис Вишневский

Путин сравнивает себя с Петром Первым, рассказывая псевдоисторические сказки: мол, он, как и Петр, что-то "возвращает и укрепляет".

Дайте кто-нибудь ему уже книги серьезных историков, а не байки Мединского - чтобы не рассказывал о "возвращении" того, что никогда не принадлежало.

Петра, кстати, сегодня давно бы объявили "иноагентом".

И принципиальная разница: Петр видел (и делал) Россию европейской страной - а Путин видит ее азиатской.

Виктор Шендерович

Путину хочется подойти к зеркалу и увидеть там Петра Первого.

Задача не из легких, но для бешеной собаки семь верст не крюк, попробовать-то можно. Только надо очень сильно прищуриться, потому что, не говоря об антропологии, прочие пропорции тоже не впечатляют. Разве что нынешние боярские дети давно уделали Алексашку Меньшикова по части освоения казны, да террор против собственного народа налажен традиционно неплохо, но по части исторических результатов - увы, ничего общего.

Окно в Европу Путин заколотил сотыми гвоздями на десятилетия вперед

Окно в Европу Путин заколотил сотыми гвоздями на десятилетия вперед. Попытка грозить шведу привела к тому, что блок НАТО подошел вплотную к границам России. Приют убогого чухонца с сочувствием смотрит на выборгские пейзажи, экономика ощутимо дает дуба, а список геополитических союзников съежился до небольшого коллектива провинциальных царьков, да и те уже сторонятся своего ментально поврежденного русского товарища по авторитаризму.

Про Амстердам после боинга и вспоминать неловко, технологий больше никто не даст никаких...

Взятие Азова, разве что. Только, заметим, по ту сторону фронта был не Эрдоган с блоком НАТО, а несколько сот вольных украинцев, ради уничтожения которых русские доблестные войска стерли с лица земли целый город с тысячами мирных жителей...

Это так теперь выглядит наша воинская слава? Негусто.

"Куда ты скачешь, гордый конь, и где откинешь ты копыта?" (из поздних редакций)

Имперское гарцевание по живым людям обходится миру очень дорого

Впрочем, гораздо более важный вопрос: когда? Потому что текущее имперское гарцевание по живым людям обходится миру очень дорого, а обойдется еще дороже - России, прежде всего. И если уж всматриваться в отражение, ища там исторических аналогий, то никакой не Петр Алексеевич торчит в этом зеркале в полный рост, а Иван Васильевич.

Тот самый, при котором русская церковь и приникла впервые всем своим телом не-христовым к русскому царю и дала тому индульгенцию на убийства. Тот, что привел к власти опричнину и утопил в крови европейское будущее России, предпочтя новгородской демократии византийские галлюцинации.

Тот, после бессмысленной и нескончаемой ливонской войны которого Россия легла пластом на многие десятилетия...

Вот что там, в зеркале.

Смотри, безумец. Смотри внимательнее.

Многие между тем уверены, что к словам Путина нужно отнестись как к программному заявлению.

Аркадий Дубнов

Сегодня сделана важная временная отсечка в нынешней «эпохе перемен», объявленной нынче В. В. Путиным. Он предельно четко дал понять, что продолжающуюся уже 3,5 месяца специальную военную операцию в Украине следует рассматривать, лишь как этап долгой эпопеи по возвращению территорий, находящихся ранее под контролем Российского государства.

Архитектором проекта по-прежнему будет считаться Пётр Первый. В.В. Путин лишь его скромный исторический последователь.

Так теперь выглядит история петровских времён в его популярном изложении:

Вы удивитесь, если Владимир Владимирович захочет вернуть Аляску?

«…Вот Пётр Первый Северную войну 21 год вёл. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал! Так и есть. Всё Приладожье, там, где Петербург основан. Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали её за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причём эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал.

Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят».

Первая задача, как было сегодня доложено, решена успешно, - создано гиперзвуковое оружие.

Здесь стоит остановиться и отдышаться.

Андрей Мальгин

Ну наконец-то Путин назвал истинную цель "спецоперации".

Олег Пшеничный

«А я вам сейчас расскажу, как Пётр Первый…»

Константин Калачев

Вы удивитесь, если Владимир Владимирович захочет вернуть Аляску? Я не удивлюсь.

Вы удивитесь, если большинство его поддержит?

Я не удивлюсь.

Как поется в народной песне, которую исполняет группа «Любэ»:

Отдавай-ка землицу Алясочку,

Отдавай-ка родимую взад!

В тот же день в газете Paris Match вышло расследование, где утверждается, что в зарубежных поездках Владимира Путина сопровождают в туалет сотрудники ФСО, цель которых – не допустить, чтобы продукты жизнедеятельности президента попали в руки вражеских разведок и подверглись анализу. О том же пишет в блоге со слов своих источников журналистка Фарида Рустамова:

Корреспондент Би-би-си насчитал шестерых охранников, сопровождавших Путина в туалет

Знакомый Путина, работавший с ним в прошлом, в давнем разговоре с Faridaily отмечал, что практике возить свой туалет в зарубежные поездки уже много лет, и российский лидер делает это с самого начала своего правления. Если в поездках по России у его охраны в случае чего есть возможность обработать использованную Путиным сантехнику, то за рубежом это делать неудобно. В 2019 году на саммите “нормандской четверки” в Париже корреспондент Би-би-си Джон Фишер насчитал шестерых охранников, сопровождавших Путина в туалет.

Собеседник Faridaily также рассказывал, что если на каком-то мероприятии Путин, допустим, пьет не из своей чашки (хотя как минимум в последние годы Путин чаще всего пьет только из своей термокружки), то его охрана следит, чтобы эту чашку никто не забрал. “Потом ее либо тщательно протирают и убирают все следы, либо забирают. За отпечатками пальцев тоже следят, если он что-то потрогал”, – говорит он. По его словам, биоматериалы президента охраняются гостайной.

В блогах расходится и видео, на котором президента России сопровождают в уборную шесть человек.

Александр Фельдман

Вот, а вы думали, почему Его Высокопревосходительство в своих загранпоездках посещает сортиры в сопровождении шести гвардейцев? А то!

Татьяна Гаген-Делькрос

истории эти ходят давно среди посольских, которые хотя бы раз организовывали визит ПУ за границу.

вот, например, видео Нормандской встречи в декабре 2019 года - свита из 6 человек только для посещения туалета и один - с чемоданчиком.

И уже 16 декабря 2020 года эту же историю перескажет Венедиктов в интервью Бацман:

"– А зачем тогда возить с собой в зарубежные поездки, извините за подробности, даже свой личный туалет?

– Всегда. Давно. А вы спросите, как президент Трамп ездит.

– Так же?

– Так же. Это протокол.

– Это еще с тех времен, когда у советских лидеров брали, там, кое-что. Да?

– Да-да. Как раз ныне почивший Жискар д’Эстен, президент Франции, в своих мемуарах писал, как у Брежнева в туалете брали анализы в 1974-м, если мне не изменяет память. И в 1980-м. Да, правда было.

– Я не знала, что это в протоколе теперь.

– Нет, про личный туалет я действительно просто не знаю. Но я знаю, что все, к чему президент прикасается, – это было до эпидемии – это подвергалось... И американский президент, и белорусский президент – это подвергалось очень серьезной проверке спецслужбами."

По сплетням из преправительственных кругов, когда Путину ужали размер делегации на Олимпийских Играх в Пекине, разрешив взять с собой всего 6 человек, как раз одним из них и был дежурный по туалету.

Шуток по этому поводу в блогах, конечно, много.

Сергей Медведев

Повсюду ездят специальный говночерпий и придворный фекальничий с целым чемоданом президентского дерьма

У нас тут в Финляндии сортируют мусор, отдельные контейнеры для склянок, жестянок, картонок, пищевых отходов. Есть и баки для пакетиков с собачьих прогулок. А поскольку жизнь тут стараются неприхотливо украшать, то хозяева близлежащего дома построили для этот контейнера вот такой навес, за который от нас с Бруно им отдельное спасибо и гав-гав.

А еще я думаю о том специальном чемодане ФСО, который возят за Путиным, собирая отходы его жизнедеятельности, чтобы враги не сделали анализы. Куда потом это все девается? Наверное, на территории Кремля стоит такой же секретный бак, только на нем вместо собачки с пакетиком – двуглавый орел.

Александр Невзоров

Комендатура Кремля получила приказ ни под каким видом не выписывать пропуск к президенту высокой гражданке с косой и в чёрном балахоне.

Иван Яковина

Путин годами выстраивает себе образ лютого диктатора, Петра I и Гитлера, а потом выясняется, что он гадит в горшок, а за ним повсюду ездят специальный говночерпий и придворный фекальничий с целым чемоданом президентского дерьма.

Михаил Гурин

Все думали, что в чемоданчике находится кнопка, а тут облом!

Задумались комментаторы и о человеке, которому досталась эта неблагодарная работа.

Олег Пшеничный

Российская вертикаль власти давно превратилась в засохшие экскременты правящего дракона

А ведь у сотрудника, который возит за Путиным спецчемодан с калом, должны быть:

1) Специальность по официальному списку гражданских или военных специальностей.

2) Официально утверждённая должностная инструкция. Ее должен кто-то разработать.

3) Инструкция по технике безопасности.

4) Обучение и тренировка. Возможно в специальном учебном заведении, по специальному учебнику (с пометкой ДСП или степенью секретности).

5) Показатели эффективности работы и повышение разряда.

Фарида Курбангалеева

Бывает же настолько дерьмовая работа.

Аркадий Бабченко

Работа мечты

Булат Столяров

Вот это работа, вот это я понимаю. Чиф шит менеджер оф зе рашн ворлд.

Павел Герасименко

Этот сотрудник еще займет должность губернатора или станет следующим главой МЧС!

Алексей Непомнящий

В средневековые времена, читал, была супердолжность — королю жопу вытирать. Такие люди становились очень влиятельными, земли с замками получали, всё такое. А в России, так вижу, появятся несколько новых говноминистров и говногубернаторов

Игорь Эйдман

В реальной российской вертикале власти все определяется степенью близости к телу диктатора. В ней собиратель дерьма, наверное, стоит сразу за хозяином, выше главного охранника, массажиста и даже повара. Я уже не говорю о таких безвластных лузерах как премьер-министр и председатели палат парламента.

Наконец-то стало ясно, кто станет преемником Путина

Наконец-то стало ясно, кто станет преемником Путина, кого он попросит: "берегите Россию". Если доверил ему самое дорогое и интимное, то и страну не побоится доверить.

А почему нет? Российская вертикаль власти давно превратилась в засохшие экскременты правящего дракона, которыми тот все последние двадцать лет демонстративно испражняется на головы граждан. Вот сборщик этих экскрементов и станет преемником, кем бы он формально ни назывался.

Тарас Загородний

Власть из говна и палок

Есть, конечно, и скептики.

Василий Гатов

Глупость несусветная. Любой генетический материал уничтожается вполне себе средним по концентрации раствором соляной кислоты за три минуты. Никакого вреда никому, для верности можно сначала бихроматом калия посыпать

Однако большинство комментаторов уверены, что Paris Match вполне можно верить. Некоторые блогеры и вовсе утверждают, что сбор и сокрытие президентских биоматериалов – это норма жизни.

Комитет по Этике

Ужасно раздражает новость про "чемоданчик с говном" и то, как её подают в либеральных СМИ.



Сокрытие информации о здоровье авторитарного лидера это классическая контрразведка. Удивительно не то, что за Путиным собирают биоматериалы, а если бы этого не происходило. Так как эта информация непосредственно влияет на ход международных переговоров.

Эта информация непосредственно влияет на ход международных переговоров

Задача контрразведки — максимально контролировать информацию, которой оперируют конкурирующие государства. Если про авторитарного лидера становится достоверно известно, что он при смерти — это влияет не только на переговорные позиции других стран, которые могут ждать либо бояться нового руководства, но и позволяет лучше прогнозировать поведение самого Путина (умирающий лидер более склонен к рисковым поступкам). Вдобавок к этому, здоровье пожизненного лидера — это ещё и информация о готовящейся смене режима.



С этим же связаны непрерывные слухи о болезни Путина, которые больше 10 лет муссируются анонимными источниками. Это сознательная кампания по дезинформации.



Из этого совершенно не следует, что Путин здоров или что он не умрёт через два месяца. В этом смысл контрразведки. Чем менее достоверной информацией обладает общество и другие государства, тем лучше контролирует ситуацию Кремль.



Лучше всех это понимает иностранная разведка — именно поэтому информация про "чемоданчик с говном" в принципе появилась в СМИ. Потому что за говном Путина следили.



Об этом рассказывают в любом приличном университете, если выбрать дисциплину посвящённую разведке. Но вместо того, чтобы объяснить такую элементарную вещь своим читателям, либералы с упоением занимаются копрафагией и продолжают отуплять свою аудиторию.

Аудитория тем временем констатирует, что биоматериалы президента, кажется, устроены в этой жизни лучше большинства россиян.